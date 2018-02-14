مطالعة الصحف في البحرين المنامة في 14 فبراير/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية وذلك بالتركيز على ذكرى ميثاق العمل الوطني التي تزامنت مع إقامة يوم البحرين الرياضي الوطني، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات المهمة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



جلالة الملك المفدى يستقبل سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وكبار أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.



جلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني من كبار المسئولين.



جلالة الملك وقرينة جلالته يتبادلان التهنئة في ذكرى ميثاق العمل الوطني.



القيادة الرشيدة تتبادل برقيات التهاني مع رئيس مجلس النواب بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.



القيادة الرشيدة تتبادل برقيات التهاني مع رئيس مجلس الشورى بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.



القيادة الرشيدة تتبادل برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقيات تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.



سمو رئيس الوزراء يؤكد اعتزازه وتقديره للجهود الوطنية في سبيل رفع اسم البحرين عاليا.



لدى استقبال سموه السفير الكويتي.. سمو رئيس الوزراء: العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الاشقاء.



سمو ولي العهد يتلقى برقيات تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.



قرينة عاهل البلاد المفدى تستقبل سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة.



خالد بن خليفة: الميثاق مرتكز على واقع المجتمع البحريني ولم يكن مستوردا من الخارج.



سلمان بن ابراهيم يهنئ القيادة الرشيدة بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.



سمو الشيخ ناصر بن حمد : الميثاق شكل مرتكزا أساسيا لمشروع وطني اصلاحي رائد.



سمو الشيخ خالد بن حمد: ميثاق العمل الوطني صورة مشرفة في تاريخ البحرين.



وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.



المؤسسة الخيرية الملكية تشارك في اليوم الرياضي وتحتفل بالميثاق الوطني.



نادي المحرق يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.



وزير الاشغال : الميثاق فتح افاق التطوير والتنمية والازدهار المستدام في البحرين.



المضحكي: ميثاق العمل الوطني رسم خارطة طريق نهضة وتطوير مشروع عاهل البلاد الإصلاحي.



وزير الإسكان : السكن الاجتماعي من أكثر الملفات استفادة من تجربة ميثاق العمل الوطني‎.



سعادة الشيخ خليفة بن راشد يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.



وزير الخارجية يحصل على جائزة شخصية العام من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



الإعلان عن الفائز بجائزة مهرجان (البحرين تتسوق) الكبرى من شركة هاوس مي العقارية.



جامعة البحرين وشركة مطار البحرين تبحثان عددا من المشاريع المستقبلية.



السفير عبد الرحمن القعود يقدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير لدى جمهورية الهند لرئيس المراسم بوزارة الخارجية الهندية.



التربية : التسجيل لبعثات الطلبة الدارسين خارج البحرين بمعدل لا يقل عن 90.%



توزيع وسام القوة بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين.



رئيس هيئة الأركان يستعرض مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية التنسيق العسكري المشترك.



تزامناً مع يوم البحرين الرياضي..سمو رئيس الحرس الوطني يرعى بطولة الماراثون العسكري ومسابقة الرماية.



سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة تحتفل بيوم البحرين الرياضي.



"النفط والغاز" تُنظِّم فعاليات رياضية احتفالاً بيوم البحرين الرياضي.



ديوان الخدمة المدنية ينظم لموظفيه فعاليات مختلفة في اليوم الرياضي.



سفارة مملكة البحرين ببرلين تنظم فعالية رياضية بمناسبة يوم البحرين الرياضي.



وزير التربية يبحث التعاون مع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.



سفير البحرين لدى الأردن يقدم نسخة من أوراق اعتماده.



العاهل السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي.



المغرب: محاربة الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومتضامنة.



اجتماع خليجي لفريق استكمال دراسة القيادة العسكرية الموحدة ورؤية 2020م.



الامانة العامة لمجلس التعاون تشارك في اجتماع "إيفاد" في إيطاليا.



التعاون الإسلامي والإيسيسكو تبحثان ترتيبات مؤتمر (القدس: التاريخ والهوية والمستقبل).



طائرة أمريكية بدون طيار تدمر دبابة روسية الصنع في سوريا.



الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال اتخاذ إجراءات ضد أعضاء بسبب تلوث الهواء.



آلاف الأشخاص في شرق الكونغو يهربون من العنف نحو أوغندا.











خ.أ



بنا 0144 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/02/14 - 59 : 04 AM