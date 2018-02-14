الطقس في مملكة البحرين: غائم جزئيا ومغبر أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

المنامة في 14 فبراير/ بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأربعاء، سيكون بمشيئة الله غائم جزئيا ومغبر أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.



الرياح: جنوبية شرقية من 12 إلى 17 عقدة ومن 20 إلى 25 عقدة ثم تتحول إلى شمالية غربية غدا صباحا وتصل من 25 إلى 30 عقدة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية .. والصغرى: 14 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمي 85 % والصغرى 30 %.



وحذرت ادارة الارصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس 6:17 صباحا..غروب الشمس 5:25 مساءا.





خ.أ



بنا 0140 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/02/14 - 58 : 04 AM