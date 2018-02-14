خالد بن خليفة: الميثاق مرتكز على واقع المجتمع البحريني ولم يكن مستوردا من الخارج المنامة في 13 فبراير / بنا / رفع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين بمناسبة الذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي يرتكز على واقع المجتمع البحريني ولَم يكن مستوردا من الخارج.

وقال الشيخ خالد بن خليفة ال خليفة في تصريح له بهذه المناسبة "تُكمل البحرين اليوم الذكرى الـ 17 للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي رسم للمملكة واقعا باهراً ومغايراً يسوده الخير والامان والرفاهية والازدهار، وأسست إنجازاته لمستقبل أكثر إشراقاً، بدليل ما وصلت إليه المملكة من تميز على مختلف الأصعدة والمجالات"، منوها الى ان الميثاق يعد باكورة ثمار الانطلاقة الواعدة للمشروع الاصلاحي لجلالة العاهل المفدى.



وأضاف الشيخ خالد "أن هذا الانجاز العظيم لم يكن ليستمر في الإثمار ونحن نجنيها لولا الرؤية القيادية الحكيمة والفكر السديد الذي اتسم به عاهل البلاد، حفظه الله، وحكومته الرشيدة" مبينا بأن العاهل المفدى أخذ على عاتقه منذ أن تولى راية القيادة مسؤولية الارتقاء بالمملكة ورعاية أبنائه واخوانه من الشعب لكي يعبر بهم إلى مرحلة متقدمة من الرقي والاستقرار.



وأوضح الشيخ خالد بأن ميثاق العمل الوطني هو مشروع استراتيجي فريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، ومبني على خبرة تراكمية تاريخية مميزة للعلاقة المتلاحمة بين الحاكم وشعبه، وتمتد الى فترة تأسيس آل خليفة الحكم في الزبارة وفتح البحرين، مشيرا الى ان "المشروع الاصلاحي لجلالة الملك نابع من إدراك شخصي وقناعة راسخة لدى جلالته بضرورة تقويم احتياجات المجتمع للتغيير الإيجابي في ضوء مفاهيم التنمية والتطور المجتمعي وتعزيز صيغ الانفتاح على العالم".



وشدد الشيخ خالد على ان "الميثاق ليس مجرد ذكرى يتم الاحتفال بها سنويا أو وثيقة تاريخية يتم الاستشهاد بها في مواطن الحاجة، بل هو نبراس ومرجع أساسي تستند عليه مسيرة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة"، مؤكدا أن "ثراء مضمون هذه الوثيقة ينبض بالقوة التي تجعل البحرين قادرة على مواجهة مختلف الصعوبات والتحديات، المحلية والعالمية، ليست الراهنة فحسب، بل حتى على المدى البعيد".



ح ب/ع ع/س.ي



بنا 1851 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/02/13 - 59 : 09 PM