سلمان بن ابراهيم يهنئ القيادة الرشيدة بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني المنامة في 13 فبراير/ بنا / رفع معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى لقوة دفاع البحرين النائب الأول لرئيس الوزراء بمناسبة حلول الذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

وأكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن التصويت على ميثاق العمل الوطني كان بمثابة انطلاقة مباركة لمسيرة التحديث والإنجاز الحضاري في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى مؤكدا ان التأييد الشعبي واسع النطاق للميثاق وما اعقبه من خطوات اقرها عاهل البلاد المفدى، وضع البحرين في مرتبة متقدمة على صعيد الديمقراطيات الحديثة اضافة الى التركيز على ترسيخ أسس التنمية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشبابية والرياضية.



وبين أن الميثاق عبر بشكل جلي عن مضامين الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى وجسد ملحمة من التلاحم الوطني الذي عكس مدى وعي المواطن البحريني ونضجه وثقافته الفكرية والديمقراطية، مما يجعل من إقرار الميثاق علامة مضيئة في تاريخ المملكة مشيرا أن ما شهدته البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني يعد نقطة تحول وتطور على المستويات كافة مع انطلاق المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك والذي شكل الفصل الأكثر أهمية في مسيرة تاريخها الحديث وفي تقدمها وازدهارها على جميع الأصعدة.



واضاف الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة إن هذا اليوم التاريخي الفاصل في تاريخ البحرين سيبقى شعلة ومصدراً للفخر والاعتزاز بهذا المشروع الحضاري وما حققه من مكتسبات وطنية كبيرة على صعيد تكريس دولة المؤسسات والقانون وتعزيز مبادئ الديمقراطية الحقيقية مشيراً الى ان ذكرى الميثاق تعد محطة أساسية لاستلهام واستذكار إرادة العمل الوطني الجامع التي جسدتها تلك المرحلة المشرقة من التاريخ الوطني المجيد.



واشار معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الى الاثار الايجابية لميثاق العمل الوطني على الحركة الشبابية والرياضة والتي حققت العديد من الانجازات المتميزة على مختلف الاصعدة لما بفضل ما هيئه التصويت على الميثاق من اجواء مثالية لتحقيق مثل تلك الانجازات وتمهيد الطريق لتطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي في المملكة مؤكدا ان ميثاق العمل الوطني شكل انطلاقة نوعية وقاعدة صلبة للعمل الشبابي والرياضية وما زلنا نحصد ثماره على هذين القطاعين الهامين.



واكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ان تزامن الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لذكرى ميثاق العمل الوطني مع إقامة يوم البحرين الرياضي يعطي دلالة واضحة على مدى الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للرياضة باعتبارها أسلوب حياة ووسيلة حضارية لبناء المجتمع الصحي وتعزيز التآلف والتآخي بين أبناء البحربن وتعزيز الولاء للوطن كمرتكزات هامة ترسم ملامح الغايات النبيلة للحركة الرياضية



ح ب/س.ي



بنا 1731 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 133 اخر تحديث : 2018/02/13 - 49 : 08 PM