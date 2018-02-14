سمو الشيخ خالد بن حمد: ميثاق العمل الوطني صورة مشرفة في تاريخ البحرين المنامة في 13 فبراير/ بنا / رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ولشعب مملكة البحرين، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة ليوم ميثاق العمل الوطني، والذي يصادف يوم الرابع عشر من فبراير من كل عام، مؤكدا سموه أن هذه المناسبة الوطنية هي فرصة ليستذكر الجميع ما تحقق من منجزات حضارية كبيرة ساهمت في ازدهار وتقدم وطننا العزيز.

وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن ميثاق العمل الوطني هو صورة حضارية مشرقة في سماء تاريخ مملكة البحرين، جسدت المعاني السامية للوطنية والتي عبر بها الشعب في تصويتهم لميثاق العمل الوطني والذي وصلت نسبته إلى 98.4 بالمائة، وهذا ما منح الفرصة في أن يكتب الشعب عنوانا جديدا لولائه وتلاحمه مع القيادة لبناء مسيرة جديدة للإصلاح والتقدم.



واضاف سموه أن ما حمله المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى أيده الله من رؤية ثاقبة ضمنها جلالته فتح آفاق رحبة للديمومة التنموية الشاملة في جميع القطاعات، والتي خلقت فرصا لمسارات العمل والبناء لمستقبل أكثر إشراقا وتميزا للبحرين، سائلا سموه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على المملكة قيادة وشعبا، بمزيد من الرخاء والتقدم وأن يديم على البحرين نعمة الأمن والاستقرار في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وأضاف سموه: " إن قطاع الشباب والرياضة شهد في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نقلة نوعية واضحة بفضل الإستراتيجية التطويرية التي رسمها اخينا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني من الجنسين.



ونوه سموه أن لهذه الإستراتيجية الفضل في تنمية القدرات والطاقات الشبابية وتعزيز مبدأ الولاء والوطنية ودفعهم نحو الإبداع والابتكار، مما ساهم في تحقيق الفرق والمنتخبات البحرينية العديد من النتائج والإنجازات المشرفة على مستوى المشاركات الخارجية، والذي عزز من مكانة البحرين على الخارطة الدولية".



ع إ ح/س.ي



بنا 1727 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 162 اخر تحديث : 2018/02/13 - 53 : 08 PM