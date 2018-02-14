الخيرية الملكية تشارك في اليوم الرياضي وتحتفل بالميثاق الوطني المنامة في 13 فبراير / بنا / تزامناً مع اليوم الرياضي لمملكة البحرين وذكرى ميثاق العمل الوطني، نظمت المؤسسة الخيرية الملكية تحت رعاية الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية سعادة الدكتور مصطفى السيد، فعالية رياضية بمناسبة واحتفالية ذكرى يوم الميثاق البحريني وذلك بممشى بقلعة عراد، شارك فيها الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية وجميع الموظفين.

وبهذه المناسبة ألقى سعادة الدكتور مصطفى السيد كلمة وجه فيها خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وإلى القيادة الرشيدة على هذه المناسبة التي كانت بداية الغيث للكثير من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

كما بين سعادته أن المؤسسة الخيرية الملكية إحدى ثمار هذا المشروع الإصلاحي والذي ساهم في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين البحرينيين وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لهم، انطلاقاً من التوجيهات الملكية بتقديم الخدمات الشاملة والمتميزة لهم.

كما أشاد سعادته بيوم البحرين الرياضي، مبيناً أهمية ممارسة الرياضة لتعود بالفائدة على صح العقل وصحة الجسد، والتي تعود على الإنسان بنتائج إيجابية في مختلف أمور حياته.

وقام موظفو المؤسسة الخيرية الملكية بالاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني ثم المشي في ممشى قلعة عراد للمشاركة في هذه المناسبة.



ح ب/ع ع



بنا 1720 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 123 اخر تحديث : 2018/02/13 - 02 : 09 PM