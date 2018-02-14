سمو ولي العهد يتلقى برقيات تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني المنامة في 13 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من عدد من كبار المسؤولين في المملكة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني، رفعوا فيها أسمي آيات التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.



واكدوا في برقياتهم ان هذه الذكرى العزيزة قد جسدت أعمق معاني التلاحم الوطني والتوافق والتكامل بين الشعب وقيادته الحكيمة، مشيرين الى ان مملكة البحرين قد حققت خطوات سباقة ونهجا يحتذى به بين دول العالم في مسيرة البناء والتحديث الشامل بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



ودعوا الله في برقياتهم أن يحفظ سمو ولي العهد وان يمتعه بموفور الصحة والسعادة وان يديم الله على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.



فقد تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من كل من:



- الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس الحرس الوطني.

- الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

- سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة

- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري مستشار جلالة الملك لشؤون السلطة التشريعية.

- الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

- سعادة الشيخ طلال بن محمد ال خليفة نائب وزير الداخلية.









ع إ ح/س.ي



بنا 1720 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 133 اخر تحديث : 2018/02/13 - 07 : 09 PM