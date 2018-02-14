سمو رئيس الوزراء يتلقى برقيات تهنئة من كبار المسؤولين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني المنامة في 13 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من عدد من كبار المسؤولين في المملكة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني، رفعوا فيها أسمي آيات التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.



واكدوا في برقياتهم ان هذه الذكرى العزيزة قد جسدت أعمق معاني التلاحم الوطني والتوافق والتكامل بين الشعب وقيادته الحكيمة، مشيرين الى ان مملكة البحرين قد حققت خطوات سباقة ونهجا يحتذى به بين دول العالم في مسيرة البناء والتحديث الشامل بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



ودعوا الله في برقياتهم أن يحفظ سمو رئيس الوزراء وان يمتعه بموفور الصحة والسعادة وان يديم الله على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.



فقد تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من كل من:



1 : معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة المحترم وزير الداخلية

2: معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة الموقر نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

3: معالي الشيخ طلال بن محمد آل خليفة المحترم نائب وزير الداخلية

4: سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان المحترم وزير العمل والتنمية الاجتماعية

5: سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا المحترم وزير شئون الكهرباء والماء

6: سعادة السيد هشام بن محمد الجودر المحترم وزير شئون الشباب والرياضة

7: سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح المحترمة وزيرة الصحة

8: سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي المحترم رئيس هيئة الأركان

9: سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل المحترم عضو مجلس الشورى

10: سعادة الدكتور السفير احمد بن عبدالرحمن الساعاتي المحترم سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية

















ع إ ح/س.ي



بنا 1718 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 126 اخر تحديث : 2018/02/13 - 42 : 09 PM