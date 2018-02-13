الإعلان عن الفائز بجائزة مهرجان "البحرين تتسوق" الكبرى من شركة هاوس مي العقارية المنامة في 13 فبراير / بنا / أعلن منظمو مهرجان البحرين للتسوق "البحرين تتسوق" في نسخته الرابعة عن اسم الفائزة بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن شقة فاخرة في منطقة الجفير مقدمة من شركة "هاوس مي"، إحدى أبرز شركات الحلول العقارية المتكاملة في المملكة.

وكانت الجائزة الكبرى من نصيب الآنسة وسام العيسى حيث تم اختيار الفائز في سحب الجائزة الكبرى إلكترونيًا من المسجلين في نظام ولاء المتسوقين الذين أنفقوا أكثر من 10 دينار بحريني خلال فترة إقامة المهرجان ما بين 11 يناير وحتى 10 فبراير 2018، وأجري السحب في مقر وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وبحضور عدد من ممثلي مهرجان "البحرين تتسوق".

وتقع الشقة في برج معمار بمنطقة الجفير وتمتاز بمساحة تبلغ 36.7 متر مربع وإطلالة متميزة على البحر.

يُشار إلى أن برج معمار يشتمل على نادي رياضي ومنطقتين ترفيهيتين للكبار والصغار، بالإضافة إلى شاشات سينما داخلية وخارجية، وحوض جاكوزي فضلاً عن منطقة للشواء والفعاليات ومواقف سيارات خاصة.

من جهته قال مدير مهرجان "البحرين تتسوق"، السيد يوسف محمد الخان: "نهنئ الفائزة لحصولها على الجائزة الكبرى وجميع المتسوقين الذين فازوا بالجوائز على مدار الشهر الماضي سواء بسحوبات السيارات أو الفائزين بالجوائز الفورية".

وأضاف: "نشكر شركاءنا الاستراتيجيين على الدعم والجوائز التي قدموها للمتسوقين في المهرجان، ونتمنى أن يتجدد التعاون في الأعوام القادمة مع المزيد من الفرص للمتسوقين".

وبهذه المناسبة قال عمار البوسطة، المدير العام لشركة "هاوس مي" للحلول العقارية المتكاملة: "يسعدنا التعاون للمرة الأولى مع الحدث الأضخم في المملكة وذلك من خلال تقديم جائزة مهرجان البحرين تتسوق الكبرى".

وأضاف: "تأتي هذه الشراكة من منطلق حرصنا على دعم الأحداث الوطنية التي تصب في مساعي تنويع موارد المملكة الاقتصادية وتعزيز الدخل القومي في المستقبل. كما نتمنى أن نحقق المزيد من التعاون في الأعوام القادمة".

يهدف مهرجان "البحرين تتسوق" إلى تنشيط قطاعات السياحة والتجزئة والطعام، ويسعى لإظهار مكانة المملكة كوجهة قريبة ومرحبة بالعائلات في منطقة الخليج العربي، وذلك من خلال تقديم تجربة تسوق فريدة حافلة بالمرح والأطعمة الشهية والجوائز القيمة.

الجدير بالذكر أن هذه النسخة من المهرجان منحت المتسوقين فرص وفيرة للربح منها 80 ألف جائزة فورية، فضلاً عن السحوبات على 20 سيارة من شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، و6000 تذكرة سفر بأسعار مخفضة من طيران الخليج، بالإضافة إلى 30,000 جائزة من VIVA البحرين.



ح ب/ع ع



بنا 1428 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/02/13 - 35 : 05 PM