بلدية "الجنوبية" تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم البحرين الرياضي المنامة في 13 فبراير / بنا / نظمت بلدية المنطقة الجنوبية عددا من الفعاليات الرياضية المتنوعة في حديقة خليفة الكبرى بمناسبة يوم البحرين الرياضي، وذلك بحضور ومشاركة رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية السيد أحمد بن يوسف الأنصاري ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم بن عبداللطيف عبدالله، وحضور حاشد من موظفي وموظفات البلدية والمجلس البلدي.

وتأتي هذه الفعالية الرياضية استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص يوم الثلاثاء 13 فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي، ودعماً لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتخصيص اعتماد يوم رياضي في الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام، لتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة الحياة الصحية بين أفراده.

وتضمن برنامج الفعالية في حديقة خليفة الكبرى، مارثون للمشي في محيط الحديقة، وتمارين للإحماء وإرخاء عضلات الجسم بقيادة المدرب الكابتن أحمد جمشير، وفحوصات طبية للوزن والطول والضغط والسكر واستشارات طبية مجانية للمشاركين، بدعم من مركز حمد كانو الصحي بالرفاع، ومستشفى الريان، ومستشفى رويال البحرين.

وخصص ركن للألعاب الحركية والمهارية، والتي تعتبر من الألعاب التي تتطلب مجهوداً ذهنياً وتركيزاً عالياً لتحقيق الهدف، شارك فيها كبار المسئولين والموظفين والموظفات، وسط أجواء من الألفة والمحبة بعيداً عن أجواء وروتين العمل اليومي.



ح ب/ع ع



بنا 1426 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/02/13 - 27 : 05 PM