جامعة البحرين و شركة مطار البحرين تبحثان عددا من المشاريع المستقبلية المنامة في 13 فبراير / بنا / اجتمع رئيس جامعة البحرين الدكتور رياض يوسف حمزة في مكتبه اليوم بالرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة البحرين ومسؤولين من الشركة، حيث تم التباحث حول سبل التعاون والتنسيق بين جامعة البحرين وشركة مطار البحرين في مختلف المجالات.



وأعرب السيد البنفلاح عن شكره لكافة الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية لإنجاح مسابقة "صوت المطار الإعلاني" لقراءة الإعلانات الموجهة للمسافرين في مبنى المسافرين الجديد الجاري تنفيذه حاليا ضمن برنامج تحديث مطار البحرين الدولي، والتي تعتزم شركة مطار البحرين إطلاقها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع جامعة البحرين.



وأشار إلى أن إطلاق مسابقة "صوت المطار الإعلاني" هي إحدى المبادرات الاجتماعية التي تسعى الشركة إلى تنفيذها كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها شركة مطار البحرين لمشروع تحديث مطار البحرين الدولي، الذي يعد أحد أضخم المشاريع التنموية في المملكة حاليا، معربا عن شكره وتقديره لجامعة البحرين على مساهماتها القيمة في هذا المجال، ومتطلعا إلى إطلاق فعاليات المسابقة التي تأتي في إطار هذه الشراكة المثمرة.



ومن جانبه أعرب أ.د. حمزة من سروره البالغ بأن تكون جامعة البحرين جزءا من خطة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمشروع مبنى المسافرين من خلال إطلاق هذه المسابقة الفريدة من نوعها، والذي سيكون صرحا وطنيا تفتخر به مملكة البحرين. مؤكدا أن هذه المسابقة هي فرصة حقيقة لتحفيز الشباب البحريني من طلبة وطالبات جامعة البحرين، وتسهم كذلك في اكتشاف جيل من شباب المستقبل القادر على العطاء بما يحقق تنمية وتطوير المجتمع، وهو ما تطمح جامعة البحرين لتحقيقه من أجل تعزيز الجهود نحو دعم عجلة التقدم والتطوير.



كما تناول الاجتماع عددا من المشاريع التي تعتزم شركة مطار البحرين تنفيذها خلال الفترة القادمة، حيث نوقشت المجالات التي يمكن لجامعة البحرين تقديم الدعم الأكاديمي والبحثي والعملي فيها.



أ.أ/س.ي



بنا 1346 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/02/13 - 53 : 04 PM