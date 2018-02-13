سفارة مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية تحتفل بيوم البحرين الرياضي موسكو في 13 فبراير / بنا / تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، للاحتفال بيوم البحرين الرياضي في 13 فبراير من كل عام، ويشارك فيه أفراد المجتمع بكافة مؤسساته الحكومية والخاصة لتعزيز الثقافة الرياضية بالمجتمع البحريني، أقامت سفارة مملكة البحرين لدى روسيا الإتحادية برنامجا رياضياً بمشاركة سعادة السفير الدكتور أحمد عبدالرحمن الساعاتي وحرمه والدبلوماسيين والموظفين المحليين في السفارة تضمن رياضة المشي من مبنى السفارة الى الساحة الحمراء بالقرب من مبنى الرئاسة في الكرملين حاملين العلم البحريني وذلك لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع وجعلها جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية بهدف أن يكون الاهتمام بالرياضة نمط حياة في المستقبل.

وأشاد سعادة السفير الساعاتي بمضامين توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بالإحتفال باليوم الرياضي ودوره في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة في حياة الإنسان والتي تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين والمقيمين مما له أطيب الأثر على أدائهم وإنتاجيتهم في العمل.



ح ب/ع ع



بنا 1340 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/02/13 - 28 : 05 PM