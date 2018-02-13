السفير عبدالرحمن القعود يقدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير لدى جمهورية الهند لرئيس المراسم بوزارة الخارجية الهندية نيودلهي في 13 فبراير / بنا / قدم سعادة السفير عبد الرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية الهند نسخة من أوراق اعتماده إلى سعادة السيد سنجاي فارما رئيس المراسم بوزارة الخارجية الهندية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه رحب السيد سنجاي فارما بسعادة السفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

من جانب آخر، اجتمع سعادة السفير عبدالرحمن محمد القعود مع سعادة السيد فرانك هانس دانبرغ سفير جمهورية الدومنيكان عميد السلك الدبلوماسي في نيودلهي، حيث استعرض الجانبان العلاقات الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع بما يلبي الطموحات المشتركة.



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بنا 1333 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/02/13 - 36 : 04 PM