التربية : التسجيل لبعثات الطلبة الدارسين خارج البحرين بمعدل لا يقل عن 90% المنامة في 13 فبراير / بنا / دعت إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم الطلبة البحرينيين الدارسين خارج مملكة البحرين، والمتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية في العام الدراسي الحالي 2017 /2018م بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، والراغبين في التنافس على بعثات الوزارة للعام الدراسي القادم 2018 /2019م، إلى ضرورة تسجيل بياناتهم لدى الإدارة بمبنى خدمات المراجعين بمقر الوزارة بمدينة عيسى، في موعد أقصاه يوم الخميس 8 مارس 2018م، مصطحبين معهم نسخة من جواز السفر ساري المفعول، ونسخة من بطاقة الهوية، وكشف الدرجات حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2017 /2018م، وذلك لخوض المقابلات الشخصية واختبار القدرات.

وقد خصصت إدارة البعثات والملحقيات أرقاماً للاتصال لمزيد من الاستفسار، وهي 97317896968+ أو 97317875177+ أو 97317873228+ أو 97317896890+





ح ب/ع ع



بنا 1322 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/02/13 - 28 : 04 PM