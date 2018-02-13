قرينة عاهل البلاد المفدى تستقبل سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة المنامة في 13 فبراير / بنا / استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في مقر المجلس بالرفاع السيدة ماريانا واردينويانيس سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة.

واستهلت قرينة عاهل البلاد المفدى اللقاء بالترحيب بالسيدة واردينويانيس متمنية لها طيب الإقامة في مملكة البحرين، واستعرضت سموها بإيجاز منجزات مملكة البحرين على صعيد دعم تقدم المرأة في كافة المجالات في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وخلال اللقاء، تم تقديم عرض يستعرض مسيرة المرأة البحرينية تاريخياً، وصولاً إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة رسمية معنية بشؤون المرأة في البلاد عام 2001، مع استعراض أبرز ما تحقق على صعيد الاستقرار الأسري، ودعم واستقرار الأسرة البحرينية، واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة في البحرين إضافة إلى انشاء مكتب التوفيق الأسري، ومحاكم خاصة بالأسرة.

كما تم استعراض النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والجهود المبذولة في هذا الصدد لضمان تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص متضمناً عددا من الأرقام والإحصائيات التي عززت تواجد المرأة البحرينية في شتى المجالات.

من جانبها أشادت السيدة فاردينويانيس بما تحققه المرأة البحرينية من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، منوهةً بدور المجلس الأعلى للمرأة في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى تفعيل طاقات المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

يشار إلى أن السيدة فاردينويانيس هي سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة ورائدة في مجالات العمل الخيري في اليونان،‏ وترأس صناديق ومؤسسات عدة لرعاية الأطفال والأسرة،‏‏ ومرضى السرطان‏.



أ.أ/ع ع



بنا 1227 جمت 13/02/2018













عدد القراءات : 115 اخر تحديث : 2018/02/13 - 31 : 04 PM