مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 13 فبراير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات المهمة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



جلالة الملك المفدى يستقبل صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية.



عاهل البلاد المفدى يستقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وأبناء سمو الشيخ سلمان بن محمد بن سلمان آل خليفة.



سمو رئيس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد.



سمو رئيس الوزراء يستقبل نائب أمير المنطقة الشرقية‎.



سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤكدان استمرار المبادرات الحكومية في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسينها.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من سمو رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة .



سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس اتحاد كرة السلة.



معالي وزير الداخلية يشيد بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع المملكة العربية السعودية خلال استقباله نائب أمير المنطقة الشرقية.



أكثر من 155 مشاركا في معرض البحرين الدولي للحدائق لهذا العام.. والسعي لتحقيق شراكات تجارية جديدة بين البحرين واليونان.



سفير دولة الإمارات يقيم حفل عشاء على شرف رئيس مجلس النواب والخريجين البحرينيين من الجامعات الإماراتية.



مجلس الوزراء يشيد بما تقدمه السعودية من أعمال جليلة للعالمين الإسلامي والعربي.



وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير مملكة البحرين.



الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لتغير المناخ.



شئون البلديات تتفقد احتياجات سوق الرفاع المركزي من الخدمات.



وزير التربية والتعليم يطلع على مطبوعات وفعاليات مركز جنيف لحقوق الإنسان.



لدى استقبال سموه لوزيرة الصحة.. سمو رئيس الوزراء: الحكومة لا تدخر جهداً في الارتقاء بالقطاع الصحي في مختلف المناطق.



مؤسسة المبرة الخليفية تطلق فعاليات الاسبوع الأول من النسخة الثانية لبرنامج إثراء الشباب.



(البوليتكنك) تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي من "التعليم العالي البريطانية".



الوزير ميرزا يبحث مع وزير الموارد المائية بولاية جنوب كردفان السودانية التعاون الثنائي.



العصفور: القطاع الخاص شريك استراتيجي في تنفيذ مشروع بيوت.



هشام بن عبدالرحمن: "تنسيقي العاصمة" رفع 356 توصية واستعرض 139 تقريراً بمجالات متعددة في 4 سنوات.



محافظ المحرق يستقبل المؤلف المناعي ويتسلم كتابه (إستراتيجيات التعليم الإبداعي).



القائد العام ينيب رئيس هيئة الأركان لوضع حجر أساس مشروع المرحلة الثانية من إسكان وادي السيل لمنتسبي قوة دفاع البحرين‎.



رئيس ديوان الخدمة المدنية: العلاوة الاجتماعية مستمرة للموظفين البحرينيين ودون تغيير.



قائد خفر السواحل يستقبل قائد قوة الواجب البحرية المختلطة لمكافحة القرصنة‎.



أمانة العاصمة: حملة "بادر صحح" تطلق برنامجا توعويا لأصحاب المحال التجارية.



وزير المالية يبحث مع السفير الأمريكي سبل تطوير العلاقات المالية والاقتصادية.



(أوبك) تتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام بحوالي 59ر1 مليون برميل يوميا.



في إطار فعاليات اسبوع اكتشف أمريكا 2018 .. وزير الصناعة والتجارة والسياحة يستقبل المدير التنفيذي لمجلس الأعمال البحريني الأمريكي.



لجنة الانتخابات بالغرفة تُعلن عن فتح باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتصحيح البيانات بجدول الانتخاب للدورة (29) لمجلس إدارة الغرفة‎.



(إنجاز البحرين) تجتمع مع منسقي الشركات للعمل على توظيف طاقات الشباب للتطوع وتنمية المجتمع.



استمرار النمو الإيجابي في أعداد الحاويات والبضائع العامة في ميناء خليفة بن سلمان.



خادم الحرمين الشريفين يبحث مع وفد من حزب المحافظين البريطاني علاقات التعاون الثنائي.



الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في اجتماع إعادة إعمار العراق وتؤكد دعمها للجهود المبذولة.



دول التحالف تجدد التأكيد على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.. وترحب بأي جهود دولية تسعى لإحلال السلام في اليمن.



خالد بن حمد: سيدات الاندية البحرينية اكتسحن العرب عن جدارة واستحقاق وتوجن بـ 12 ذهبية في عام الذهب.



اتحاد السلة يقيم حفل استثنائي لقرعة كأس خليفة بن سلمان.. سمو الشيخ عيسى بن علي: رعاية سيدي الوالد مصدر فخر واعتزاز.



نادي البسيتين البحريني لألعاب القوى يحصد نصيب الأسد من الذهب بالدورة العربية.



البحرين بـ 12 ذهبية الأولى عربيا بدورة ألعاب الأندية للسيدات.









خ.أ



بنا 0149 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/02/13 - 13 : 05 AM