الطقس في مملكة البحرين: معتدل مع كميات متفاوتة من السحب

المنامة في 13 فبراير/ بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء، سيكون بمشيئة الله معتدل مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في وقت لاحق، ولكنه دافئ، ومن المتوقع أن يكون مغبرا خلال النهار.



الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتزداد سرعتها من 13 إلى 18 عقدة في وقت لاحق وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 25 درجة مئوية .. والصغرى : 14 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمي 80 % والصغرى 15 %.



وحذرت ادارة الارصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس 6:18 صباحا..غروب الشمس 5:24 مساءا.



خ.أ



بنا 0146 جمت 13/02/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/02/13 - 12 : 05 AM