معالي وزير الداخلية يشيد بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع المملكة العربية السعودية خلال استقباله نائب أمير المنطقة الشرقية المنامة في 12 فبراير/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم في نادي ضباط الامن العام ، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق ، بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة ، وذلك في إطار زيارة سموه إلى مملكة البحرين.



وفي مستهل اللقاء ، رحب معالي وزير الداخلية بزيارة سمو الأمير إلى بلده الثاني مملكة البحرين ، معربا عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة الأخوية ودورها في تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ، حفظهما الله ورعاهما.



وثمن معالي وزير الداخلية ، الحرص المتبادل من البلدين الشقيقين على تطوير آفاق التعاون الأمني وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية ، معربا عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الأصيلة والداعمة لمملكة البحرين .



وخلال اللقاء ، قدم معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك ، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، إيجازا حول الخطط والمشاريع التطويرية للمؤسسة والدراسات الفنية لمراحل تنفيذ مشروع تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لمسارات الإجراءات على الجسر والجهود المبذولة لرفع مستويات الأداء وتسهيل حركة عبور الأشخاص ونقل البضائع عبر الجسر ، والذي يعد الشريان الرئيسي الذي يربط البلدين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة ذات الاهتمام المشترك ، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني والبناء على ما تم تحقيقه ، بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة في الساحة الإقليمية والدولية.





ن.ع/م.ح.



بنا 1912 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/02/12 - 27 : 10 PM