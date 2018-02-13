سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس اتحاد كرة السلة المنامة في 12 فبراير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة الى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة هذا نصها:



سمو الابن العزيز الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة

رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسرنا ان نعرب لسموكم عن التهاني بما ظهرت به قرعة بطولة كاس خليفة بن سلمان لكرة السلة وحفل الاعلان عن انطلاق موسمها الثاني من مستوى رائع يؤشر لتنظيم راق للبطولة ، سيحفز على المنافسة ويزيد من متابعة الجماهير لفعالياتها ومسابقاتها، وان هذا التنظيم المميز للبطولة ليس بمستغرب على سموكم وهو يزيد من ثقتنا في قدرات الشباب ويعزز من فرص استضافة البحرين للفعاليات الاقليمية والعالمية في كرة السلة وتنظيمها بشكل يليق بمكانة المملكة وريادتها في هذا الجانب.



وننتهز هذه المناسبة لنعبر عن التقدير لما توالون بذله في سبيل تطوير كرة السلة البحرينية وتعزيز قدرة اللاعبين من الشباب على حجز مراتب متقدمة في منصات التتويج اقليميا ودوليا.



والله أسال ان يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن وشعبه



خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء



ن.ع/م.ح.



بنا 1753 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/02/12 - 56 : 08 PM