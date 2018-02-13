عاهل البلاد المفدى يستقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وأبناء سمو الشيخ سلمان بن محمد بن سلمان آل خليفة المنامة في 12 فبراير/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وأبناء سمو الشيخ سلمان بن محمد بن سلمان آل خليفة.



حيث تشرف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة بتقديم دعوة إلى جلالة الملك المفدى لحضور حفل زواج سمو الشيخ حمد بن سلمان بن محمد بن سلمان آل خليفة.



وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن تمنياته لسمو الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة زواجاً ميموناً مباركاً وحياة سعيدة.





ن.ع/م.ح.



بنا 1714 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 146 اخر تحديث : 2018/02/12 - 17 : 08 PM