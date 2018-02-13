أكثر من 155 مشاركا في معرض البحرين الدولي للحدائق لهذا العام.. والسعي لتحقيق شراكات تجارية جديدة بين البحرين واليونان المنامة في 12 فبراير / بنا / أشادت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة بالدعم الكبير في القطاع الزراعي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، مؤكدة أن هذا الدعم انطلق حاملاً رؤية طموحة لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين بوجه عام، وكان بمثابة القاعدة الأساسية لإطلاق فكرة إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق في عام 2003، والذي أصبح اليوم يجتذب ما يقارب ال 45 الف زائر خلال فترة اقامته.



وأكدت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن المبادرة تحرص على العمل على مدار العام لتطوير الوعي ونشر المعلومات الزراعية الحديثة بين أوساط المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في مملكة البحرين، من خلال إقامة ورش عمل تدريبية تسلط الضوء على هذا الهدف، مشيرة إلى أن معرض البحرين الدولي للحدائق والذي يعمل خلال شعار محدد، يهدف أيضاً إلى تقديم معلومات جديدة وقيمة وتزويد العاملين في هذا القطاع بمعلومات اضافية ورؤية أكبر للمستقبل الزراعي، مؤكدة أن المعرض حصد العديد من الثمار اهمها انطلاق المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي تعد المظلة الأشمل لتنمية هذا القطاع.



وخلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صباح اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمنامة أكدت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ينطلق هذا العام تحت شعار" سلامة الغذاء وصحة الانسان" ويفتتح للجمهور الكريم في الفترة 22- 25 من فبراير الجاري، ويشارك فيه أكثر من 155 عارضاً على مساحة تبلغ 7000 متر مربع، ويسلط المعرض الضوء على كافة الخدمات والتقنيات الزراعية التي تسهم في تنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة، فضلا عن استعراض مجموعة من المنتجات والحلول والابتكارات الزراعية التي تقدمها كبرى الشركات المحلية والخارجية التي تشارك في هذا الحدث السنوي الهام.



وأشارت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة إلى أن معرض هذا العام سوف يتم من خلاله التركيز على الممارسات والمعايير الزراعية الجيدة التي تتضمن سلامة وأمان الغذاء والعاملين على انتاجه وفق اسس مستدامة للممارسات الزراعية، وذلك من خلال شعار "سلامة الغذاء وصحة الانسان" ، بحيث يشمل العرض معلومات عن تأثير معاملات ما قبل وبعد الحصاد على جودة المنتجات الزراعية، وحث المزارعين على الالتزام بالممارسات والمعاملات الصحيحة باعتبارها من اهم الامور التي يجب اتباعها لضمان سلامة وأمان الغذاء في اطار الاستدامة البيئية، مؤكدة أن المعرض سوف يضم عددا كبيرا من الشركات المتخصصة في المجال الزراعي من مختلف دول العالم مثل فرنسا وايطاليا وهولندا واليونان والمملكة المتحدة وامريكا، واليابان والهند والصين وغيرها، إلى جانب عدد من الشركات الزراعية من دول اقليمية وعربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، حيث سيقومون بإثراء اجنحتهم بأحدث الابتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية.



ومن جهة أخرى أكدت سعادتها أن المبادرة سوف تنظم دورات على مدار الثلاثة أيام المعرض حول جودة المنتجات الغذائية مع تعزيز جودة الذوق لضمان صحة وسلامة الانسان بالتعاون مع اربع شركات يونانية متخصصة في انتاج الأغذية العضوية، وانتاج أنواع العسل الطبيعي، وفي زراعة وانتاج الاعشاب الطبيعية، وانتاج الأفوكادو، وتهدف هذه الدورات إلى تعريف المشاركين من طهاة المطاعم والفنادق واخصائي التغذية والتجار المستوردين والموزعين للأغذية بتشكيلة من المنتجات الطبيعية والعضوية للسعي نحو تحقيق شراكات تجارية جديدة بين البحرين واليونان.



وسوف يحتضن المعرض جناحًا لسوق المزارعين بمشاركة 14 مزارعاً بحرينياً ممن وقع عليهم الاختيار بالقرعة لعرض منتوجاتهم المحلية المتنوعة والمتميزة دعمًا وتشجيعًا لهم.



ومن جهتها قدمت رئيسة نادي البحرين للحدائق المهندسة زهرة عبد الملك للحضور شرحًا حول اجراءات تنظيم وتحكيم المسابقات السنوية التي ينظمها النادي وتحكيم الحدائق المنزلية والمدرسية والتصفيات النهائية لمسابقات فصول الطلبة إلى جانب تقديم العديد من الورش والاستشارات الزراعية إلى جمهور المعرض عن اساسيات الزراعة وتنسيق الزهور وتقليم النباتات وغيرها.

من / نبيلة سليمان



ن.ع/م.ح.



بنا 1644 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/02/12 - 46 : 07 PM