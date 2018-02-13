سفير دولة الإمارات يقيم حفل عشاء على شرف رئيس مجلس النواب والخريجين البحرينيين من الجامعات الاماراتية المنامة في 12 فبراير / بنا / أقام سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عبدالرضا عبدالله الخوري حفل عشاء وذلك بمقر إقامته مساء الاثنين 12 فبراير على شرف معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، والخريجين البحرينيين من جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يمثلون نخبة مميزة من المجتمع البحريني.



ورحب سعادة السفير بالحضور الكريم معربا عن شكره وتقديره لما يقوم به المسؤولون ممن تخرجوا من الجامعات الإماراتية من أعمال طيبة في عملية النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها البحرين في ظل قيادة جلالة الملك حفظه الله والحكومة الرشيدة، ولما يقومون به من عمل مشرف في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد سعادة السفير ان ما يجمع بين البلدين الشقيقين علاقات قديمة ضاربة في جذور التاريخ مبنية على الصدق والأخوة والمصالح المشتركة وهي في تطور مستمر نابعة من رغبة مشتركة بين القيادتين الحكيمتين والشعبين لتطويرها وتعزيزها لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال سعادته: كل شيء جميل في البحرين وهي حلوه بأهلها وقيادتها وشيوخها حلوه بترابها وسمائها وشواطئها حلوة بانفتاحها وسماحتها حلوة بإرثها الحضاري والثقافي، والبحرين قوية بالرغم من التحديات التي تواجهها والشعب البحريني شعب مثقف وشعب واعي وناضج سياسياً ويعي ما يدور حوله، البحرين قوية بأهلها ووحدتهم وتماسكهم والتفافهم وتلاحمهم مع القيادة الحكيمة وإخلاصهم لهذا الوطن".

وفي الختام شكر السفير الضيوف الكرام على تلبية الدعوة وتمنى للجميع الصحة والعافية وأن يديم الله على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والاستقرار، كما أشاد بدور الصحافة البحرينية في عكس الصورة المشرقة ودعم العلاقات الممتدة بين البلدين.



ح ب/ع ع



بنا 1608 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 171 اخر تحديث : 2018/02/12 - 14 : 07 PM