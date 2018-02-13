مجلس الوزراء يشيد بما تقدمه السعودية من أعمال جليلة للعالمين الإسلامي والعربي المنامة في 12 فبراير / بنا / أشاد مجلس الوزراء بما تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمين وما تقدمه من أعمال جليلة للعالمين الإسلامي والعربي من خلال رعاية الحرمين الشريفين والتسهيل على قاصدي المشاعر المقدسة فيهما.



وأكد المجلس في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء "أن الحرمين الشريفين بأيد أمينة صادقة وحكومة لا تدخر جهداً في توفير كل سبل الراحة وتذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمن ، فهي بلد عاهدت على بذل الغالي والنفيس لرعاية المقدسات الإسلامية وخدمة ضيوف الرحمن على مر العصور وصدقت ما عاهدت الله عليه".

وقال سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح عقب الجلسة إن المجلس أكد "أن من حق السعودية علينا في العالم الإسلامي والعربي شكرها ودعمها على ما تقدمه في سبيل خدمة الحرمين الشريفين ورعاية المشاعر المقدسة".



ع إ ح/ع ع



بنا 1534 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 175 اخر تحديث : 2018/02/12 - 29 : 08 PM