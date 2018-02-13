سمو رئيس الوزراء يستقبل نائب أمير المنطقة الشرقية‎ المنامة في 12 فبراير/ بنا / لدى استقبال سموه لنائب أمير المنطقة الشرقية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن ترابط مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية أبدي ، والقيادتين والشعبين قريبون من بعضهم البعض، وكلا منهما سندا للآخر، مجتمعين ولله الحمد دوماً على الخير والمحبة،منوها سموه بما تحقق في المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية ومساندة ولي عهده من تنمية وحضارة وتطور وأمن وسلام لا تجد لها مثيلا في كثير من دول المنطقة والعالم.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه بالرفاع مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، حيث نقل إلى سموه تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة يوثقها تاريخ طويل سطرته حكومتي وشعبي البلدين منذ القدم وهو قائم على المحبة والاحترام والأخوة التي تنتقل بين الأجيال وستظل كذلك أبد الدهر، منوها سموه بمسار العلاقات الأخوية والتي وصلت إلى مستويات تؤهلها بأن تكون نموذج يحتذى في العلاقات بين الدول.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي والخليجي مع المملكة العربية السعودية والارتقاء به دوما بشكل يحقق طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.



واستذكر سموه بالتقدير والعرفان الدور الكبير والجهود الجبارة التي يوالي بذلها خادم الحرمين الشريفين في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، ودوره في تبني كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودولها، مشددا سموه على أن هذه الجهود مقدرة وينظر لها جميع العرب والمسلمين بالاعتزاز والتقدير.



وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بنقل تحيات سموه إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتمنيات سموه الطيبة للمملكة الشقيقة بالمزيد من التقدم والرفعة.



وقد أعرب صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص دائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق بينهما.







ع إ ح/م.ح.



بنا 1516 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 158 اخر تحديث : 2018/02/12 - 36 : 08 PM