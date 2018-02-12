وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير مملكة البحرين تونس في 12 فبراير / بنا / تسلم معالي السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السفير إبراهيم محمود أحمد عبدالله سفير مملكة البحرين المعين لدى الجمهورية التونسية.



وخلال اللقاء، أعرب سعادة السفير عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية، مشيدًا سعادته بما تشهده تلك العلاقات من تقدم ونماء على كافة الاصعدة.



من جانبه، رحب معالي السيد خميس الجهيناوي بسفير مملكة البحرين المعين لدى الجمهورية التونسية، مؤكدًا حرص الجمهورية التونسية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والمضي قدمًا للارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1359 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/02/12 - 14 : 05 PM