الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لتغير المناخ المنامة في 12 فبراير / بنا / ترأس سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة صباح اليوم الاثنين بالمجلس اجتماع اللجنة المشتركة لتغير المناخ بحضور أعضاء اللجنة من وزارة الخارجية، ووزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة النفط، والمجلس الأعلى للبيئة، وهيئة الكهرباء والماء، ومجلس التنمية الاقتصادية.



وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه بأعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل جميع الأعضاء في نجاح سير العمل وتحقيق أهداف اللجنة المشتركة لتغير المناخ.



من جانبهم أعرب الأعضاء في اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للمجلس الأعلى للبيئة على الدور البارز والجهود والمبادرات التي يتخذها من أجل المحافظة على البيئة، وكذلك إسهاماته من أجل الارتقاء في هذا المجال، مقدرين الدور الذي يقوم به المجلس في المتابعة والتنسيق بين أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ من أجل القيام بواجباتها وبالدور الذي تضطلع به اللجنة وتحقيق الدور المنوط بها.



وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع والمستجدات المتعلقة بمجال تغير المناخ، وآخر المخرجات التي توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP23) والمنعقد في مدينة بون الألمانية أواخر شهر نوفمبر الماضي، ودور اللجنة في متابعة توصيات المؤتمر كما تم بحث آخر ما تم التوصل اليه من برنامج صندوق المناخ الاخضر (GCF) وجوانب العمل المشترك للجنة وصندوق المناخ الأخضر، وسبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، وكذلك مراجعة مقترح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي يدرس المجلس القيام بها بإشراف من اللجنة.



وفي الختام أشاد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بما توصل إليه الاجتماع من نتائج طيبة، مؤكدا اهتمام مملكة البحرين بقضايا تغير المناخ في مختلف الأصعدة، مشيرا الى أهمية ترجمة هذا الاهتمام من خلال مخرجات ونتائج عمل اللجنة المشتركة لتغير المناخ عن طريق الإشراف والمتابعة باجتهاد لكل ما يتعلق بهذا الشأن.

ع م



ع إ ح/م.ح.



بنا 1338 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/02/12 - 43 : 04 PM