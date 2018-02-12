شئون البلديات تتفقد احتياجات سوق الرفاع المركزي من الخدمات المنامة في 12 فبراير/ بنا / قام وكيل الوزارة لشئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سعادة د. نبيل محمد أبو الفتح، بجولة تفقدية في سوق الرفاع المركزي، يرافقه مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم بن عبداللطيف عبدالله، وعدد من المسئولين في البلدية.



وقد استمع سعادة الوكيل في بداية الجولة إلى شرح من مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، عن آخر الأعمال التطويرية التي قامت بها البلدية في السوق بالتنسيق مع المجلس البلدي، كما التقى عدد من مستأجري الفرشات، والذين تحدثوا عن الحاجة إلى توفير المزيد من مواقف السيارات للمشترين ممن يقصدون السوق لشراء احتياجاتهم اليومية، وكذلك زيادة عدد دورات المياه الحالية.



وفي هذا الصدد، أكد المدير العام أنه تم تكليف شركة لإدارة مواقف السيارات وتنظيم عملية استخدامها، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة تدفق المشترين وبالتالي تضاعف الحركة التجارية في سوق الرفاع المركزي والذي يضم فرشات لبيع اللحوم والأسماك والخضروات.



وأشار إلى أن توفير احتياجات السوق لجعله مكاناً مناسباً يجمع كل احتياجات الأسرة البحرينية مستمرة بحسب الخطة المحددة والجدول الزمني الذي وضعته البلدية، حيث تم الانتهاء من صيانة بعض مرافقه مؤخراً.



يذكر أن سوق الرفاع المركزي افتتح في العام 1981م، ويقع في الدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية، ويحتوي على 31 فرشة خضرة وفاكهة بالمفرد، و9 فرشات خضرة وفاكهة بالجملة، و7 فرشات للحم، و12 فرشة للسمك، وفرشتين لبيع الدجاج.







ع إ ح/م.ح.



بنا 1332 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/02/12 - 38 : 04 PM