لدى استقبال سموه لوزيرة الصحة.. سمو رئيس الوزراء: الحكومة لا تدخر جهداً في الارتقاء بالقطاع الصحي في مختلف المناطق المنامة في 12 فبراير / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن الحكومة لا تدخر جهداً في الارتقاء بالقطاع الصحي في مختلف مناطق المملكة، وتوفير كافة المتطلبات التي تكفل مواكبته للنظم الصحية العالمية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين.



وقال سموه إن القطاع الصحي يعتبر من أهم القطاعات التي شهدت تطورا كميا ونوعيا كبيرا، بهدف توفير الخدمة الصحية المتميزة إلى كل مواطن ومقيم على أرض المملكة، مؤكدا سموه أن البحرين سباقة دائما في استيفاء المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية للارتقاء المستمر بهذه الخدمات.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم بقصر القضيبية وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، التي قدمت لسموه وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين والمديرين الذين تم تعيينهم بالوزارة، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة القطاع الصحي وتطويره.

وأشاد سموه بالكفاءات العاملة في القطاع الصحي بالمملكة، وما تقدمه من خدمات متقدمة لخدمة المرضى، تعكس الثقة الكبيرة بالمنظومة الصحية والإمكانات التي توفرها المملكة لمواطنيها، مؤكدا سموه حرص الحكومة على الارتقاء بالكوادر والخبرات الطبية من خلال برامج التدريب والتأهيل المتقدمة.

وأكد سموه دعم الحكومة للقطاع الصحي ورفده بكوادر طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى المستويات العملية والتدريبية، لتحقيق استدامة الخدمات الصحية والارتقاء بكفاءة النظام الصحي وجودته، معربا سموه عن فخره واعتزاز بالكفاءات البحرينية العاملة في القطاع الصحي والتي تعكس ما يتمتع به أبناء المملكة من خبرات متميزة في كافة القطاعات.

من جانبها عبرت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من دعم واهتمام بالقطاع الصحي، مشيدة بحرص سموه على المتابعة الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتوجيه بصفة مستمرة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والتقنيات الحديثة لضمان أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

كما أعرب مسئولو الوزارة عن امتنانهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه للكفاءات البحرينية وحرصه على توفير الدعم والإسناد للقطاع الصحي للنهوض بمسئولياته في خدمة المملكة.



ع إ ح/ع ع



بنا 1319 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/02/12 - 23 : 04 PM