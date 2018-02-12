مؤسسة المبرة الخليفية تطلق فعاليات الاسبوع الأول من النسخة الثانية لبرنامج إثراء الشباب المنامة في 12 فبراير / بنا / أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن إنطلاق فعاليات الاسبوع الاول من برنامج "إثراء الشباب" في نسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية تحت شعار "المبادرة والعمل الجماعي"، حيث انضم المشاركون لتحديات التسلق والتعاون وتحدي الخوف التي زرعت روح المبادرة والعمل الجماعي بينهم.



وتميز الاسبوع الأول من برنامج "إثراء الشباب"، باشتماله على عددٍ من المنافسات التي تضمنت الاضطلاع بعدة مهمات تتمحور حول أهمية العمل الجماعي في بيئة تفاعلية حافلة بالمرح تتحدى قدرات الشباب على المستويات الجسدية والعقلية، حيث قام المشاركون بعدة أنشطة تحت قيادة مدربي البرنامج، بهدف غرس قيم وسمات متنوعة تجعلهم أكثر إنتاجية وتصقل عزيمتهم وقدرتهم على التعامل مع تجارب الحياة المختلفة.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج، في أعقاب تخريج أول دفعة من المشاركين بنجاح في شهر مايو 2017، بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي، والأكاديمية الملكية للشرطة، ولولو هايبر ماركت، وأكاديمية طيران الخليج، ومعهد الأمل للتربية الخاصة، ودرة البحرين، ومتحف البحرين الوطني، والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، الى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتلتزم مؤسسة المبرة الخليفية بدعم الشباب عبر احتضانها ضمن بيئة داعمة وآمنة ومحفزة تمكنهم من التغلب على التحديات والعوائق المتنوعة التي قد يواجهونها في حياتهم العملية في قالب من التحدي والمرح، وتهدف لمنح كل الشباب تجربة تعليمية وعملية وفرص شيقة لإكتساب المهارات اللازمة من أجل مستقبل أفضل.



أ.أ/ع ع



بنا 1317 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/02/12 - 22 : 04 PM