سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤكدان استمرار المبادرات الحكومية في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسينها المنامة في 12 فبراير / بنا / لدى لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد سموهما أن المبادرات الحكومية مستمرة في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسينها من خلال تعزيز جهود التطوير والابتكار، وان العمل في الحكومة مستمر لتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم، حيث أعرب سموهما عن الارتياح لما تحقق من استمرار في النمو بالقطاعات غير النفطية، مؤكدين سموهما أن الفعاليات المتتالية التي تشهدها مملكة البحرين على الصعيدين السياحي والثقافي والتجاري والصناعي والرياضي تدعم التوجهات الحكومية نحو تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه القطاعات الحيوية في الناتج المحلي، معربين سموهما عن سعادتهما بحجم المشاركة والنجاح الذي تحققه استضافة مملكة البحرين لمختلف الفعاليات الإقليمية والدولية مما عزز من سمعتها في هذا الجانب وساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنشيط مختلف العناصر الاقتصادية.

من جانب آخر فقد أكد سموهما أهمية التوظيف الأمثل للتقنيات المعلوماتية الحديثة لا سيما في وسائل الاتصال والتواصل واستخدامها إيجابيا لأغراض الارتقاء بالخدمات وجودتها.



أ.أ/ع ع



بنا 1302 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/02/12 - 11 : 04 PM