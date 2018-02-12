البوليتكنك تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي من "التعليم العالي البريطانية" المنامة في 12 فبراير / بنا / أطلقت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ورش عمل بقيادة مستشار التطوير الأكاديمي بالأكاديمية الأستاذ راجيش ديمار، استمرت لمدة ثلاثة أيام في مقر الكلية، وذلك بهدف تقديم استشارات أكاديمية ودعم تطوير المناهج المهنية المطروحة للاعتماد الدولي.



وقام السيد ديمار بعقد عدد من ورش العمل واجتماعات استشارية مكثفة مع فريق الاعتماد في البوليتكنك، من شأنها أن تساعد في تطوير واعتماد شهادة التعليم والتعلم الجامعي (CTTL) والدبلوما العليا في التعليم والتعلم الجامعي (PGTLHE) من قبل أكاديمية التعليم العالي البريطانية.

الجدير ذكره أن أكاديمية التعليم العالي البريطانية مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تعزيز التميز في مؤسسات التعليم العالي، وهي المسؤولة عن إطار المعايير المهنية في المملكة المتحدة، وهو إطار معترف به دولياً لقياس النجاح والتميز في سياق التعليم العالي. كما أن لها سجلًا حافلًا بالعمل الناجح في مملكة البحرين والشرق الأوسط، ودعم الوزارات والمؤسسات لتطوير استراتيجيات التعليم العالي، وبرامج تطوير الموظفين.



أ.أ/ع ع



بنا 1253 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/02/12 - 04 : 04 PM