سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من سمو رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة المنامة في 12 فبراير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء برقية شكر جوابية من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة بفوز المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب بكأس بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة ، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تلقيت ببالغ الاعتزاز والتقدير برقية سموكم المهنئة بفوز المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب بكأس بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة، وما حملته من مشاعر طيبة ودعم واسناد زاد على عزمنا عزما لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية.

ويشرفني أن أعرب لسموكم عن عظيم الاعتزاز وبالغ التقدير لما حظيت به من دعم منكم حفظكم الله منذ أن توليت مسؤولية رئاسة الاتحاد البحريني لكرة السلة، حيث كان هذا الدعم وتوجيهاتكم المستمرة قبس النور في طريقي نحو التطوير الشامل للعبة كرة السلة والارتقاء بالفئات الشبابية وتأهيلها لتكون قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا وان تعزز الصدارة البحرينية في هذه اللعبة الجماهيرية.

واسمحوا لي سموكم رعاكم الله أن أنقل لكم تقدير كافة أفراد منتخبنا الوطني لكرة السلة وجهازيه الفني والإداري وتقديرهم البالغ لما حظوا به منكم من اهتمام ودعم كان الباعث لما تحقق من إنجازات للسلة البحرينية وبخاصة في هذا التجمع الكروي الخليجي الهام، معاهدين سموكم على بذل المزيد من العمل والجهد لتطوير كرة السلة وترسيخ اسم مملكة البحرين في مقدمة منصات التتويج.

والله أسأل أن يديم سموكم ذخرا وسندا للوطن وشعبه.



أ.أ/ع ع



بنا 1259 جمت 12/02/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/02/12 - 02 : 04 PM