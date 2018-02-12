جلالة الملك المفدى يستقبل الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني المنامة في 11 فبراير / بنا / إستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الروضة هذا اليوم، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



واستعرض جلالة الملك المفدى حفظه الله مع الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني العلاقات الاخوية التاريخية والعائلية الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وقد أقام جلالة الملك المفدى رعاه الله مأدبة غداء تكريماً للشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له.



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بنا 1710 جمت 11/02/2018















عدد القراءات : 188 اخر تحديث : 2018/02/11 - 09 : 10 PM