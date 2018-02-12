السفير فؤاد صادق البحارنة يقدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير لمملكة البحرين المعين لدى الجزائر الجزائر في 11 فبراير / بنا / تسلم معالي السيد عبدالقادر مساهل وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السفير فؤاد صادق البحارنة سفير مملكة البحرين المعين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



وخلال اللقاء، نقل سعادة السفير تحيات معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية إلى أخيه معالي السيد عبدالقادر مساهل وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، مشيدًا سعادته بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مؤكدًا سعادته أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب معالي السيد عبدالقادر مساهل وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة من تقدم ونماء، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق في مهام عمله.



ح ب/ع ع



بنا 1647 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 148 اخر تحديث : 2018/02/11 - 57 : 07 PM