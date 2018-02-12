افتتاح فعاليات مؤتمر طلبة الدكتوراه العلمي السنوي التاسع للجامعة الاهلية المنامة في 11 فبراير/ بنا / أكد الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله يوسف الحواج على أن الهدف الأسمى للبحث العلمي الارتقاء بالانسان والمشاركة في نهضة المجتمعات، مؤكدا على أن جميع البلدان المتقدمة والمتطورة راهنت في المقام الأول على البحث العلمي من أجل الظفر بحلول وأفكار وسبل تعالج العديد من المشكلات والتحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها.







جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر طلبة الدكتوراه العلمي السنوي التاسع اليوم الأحد الذي نظمته الجامعة الأهلية بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية، بهدف إتاحة الفرصة للباحثين ومشرفيهم لتقديم أوراقهم العلمية ونتائج أبحاثهم ومناقشتها، بمشاركة أكاديميين وإداريين من كل من الجامعة الأهلية وجامعة برونيل البريطانية وذلك لمدة يومين .



وحث البروفيسور الحواج الباحثين المنتسبين لبرنامج الدكتوراه الذي تقدمه الجامعة الأهلية بالتعاون مع جامعة برونيل لندن إلى بذل مزيد من الجهد لاجتياز المتطلبات الدقيقة للبرنامج، والعمل على نشر أبحاثهم في الدوريات العالمية، مشددا على أن جدوى البحث العلمي تكمن في مشاركة نتائجه مع الباحثين والعلماء الآخرين، على اعتبار أن الانسانية بأجمعها شريكة في ما تحققه من تطور في مجالات العلم والمعرفة.



وأبدى عميد كلية الأعمال والفنون والعلوم الاجتماعية، جامعة برونيل في المملكة المتحدة البروفيسور توماس بيتريدج في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن سعادته بقصة النجاح الرائعة التي حققتها تجربة برنامج الدكتوراه المشترك بين الجامعتين طوال 10 سنوات مضت منذ انطلاقته.



وقال إن هذه التجربة أتاحت الفرص لإنتاج بحوث ودراسات على صلة وثيقة بقضايا وتحديات تواجهها منطقة الخليج على نحو خاص، ويمكن للبحث العلمي أن يساهم بفاعلية كبيرة في معالجتها وتذليلها، منوها في الوقت نفسه باهتمام الجامعة الأهلية بالبحث العلمي وتحفيزها أساتذتها وطلبتها ومنتسبيها على خوض هذا المجال والابداع فيه.



وتضمنت جلسات المؤتمر في يومه الأول مناقشات عدد من مواضيع علمية قدمها المرشحون لنيل درجة الدكتوراه من جامعة برونيل البريطانية.











ن.ع/س.ي



بنا 1607 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 143 اخر تحديث : 2018/02/11 - 22 : 07 PM