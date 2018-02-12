(المرور) يطلق بالتعاون مع جامعة البحرين "مجموعة مسابقات" بينها مسابقة لأفضل فيديو توعوي المنامة في 11 فبراير/ بنا / في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على تشجيع الشباب وتنمية قدراتهم في مجال نشر الوعي المروري لكافة مستخدمي الطريق، تنظم الإدارة وبالتعاون مع جامعة البحرين، مجموعة من المسابقات، وفق اشتراطات ومعايير خاصة لكل منها ، على أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال 7 مارس 2018 بإدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور ، خاصة وأن الإدارة سبق وأن نظمت مسابقات مرورية ناجحة في الأعوام السابقة ، ساهمت في إثراء المنظومة المرورية بالعديد من الدراسات والمشاريع المرورية من إنتاج طلبة جامعة البحرين.





ومن بين هذه المسابقات ، بحث الهندسة لأفضل الحلول في تخفيف الازدحامات ، والذي يشترط أن يكون في حدود 15-20 صفحة ويحافظ على حقوق الملكية الفكرية ويكون قابلا للتطبيق الميداني ويقبل المشارك بعد الانتهاء من التحكيم القيام بالتعديلات اللازمة ، ويحق للإدارة استخدام البحث في الجانب الإعلامي والفني دون الإخلال بحق المتسابق الأدبي مع الإشارة إلى أن قرارات لجنة التحكيم نهائية ويجوز المشاركة بأكثر من بحث وبعمل مجموعات كما يجوز مشاركة جميع الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين.



أما مسابقة البحث العلمي في مجال الإعلام ، فتشترط أن يكون البحث أصلياً ولم ينشر من قبل ويتطرق إلى مناقشة مشكلة أو إشكالية بحثية واضحة ومحددة المعالم وتتعلق بقضية تهم المجتمع وأن يحتوي البحث على استعراض ومناقشة نقدية للدراسات السابقة ويحتوي على منهجية علمية كمية أو كيفية واضحة وعلى نتائج الدراسة ومناقشتها ، وأن يقدم الباحث توصيات واضحة مبنية على نتائج الدراسة ، ويشرح كيفية مساهمة الدراسة في تقديم الحلول للإشكالية التي تم دراستها وأن تتميز الدراسة بسلامة اللغة والصياغة وتماسك الأفكار والبناء المنطقي السليم وتحتوي على قائمة تثبت المصادر والمراجع . أما مسابقة أفضل فيديو توعوي ، فتشترط أن تكون مدة الفيلم 70 ثانية كحد أقصى وأن يحترم المتسابق حقوق الملكية الفكرية ويتناسب المحتوى مع هوية المجتمع البحريني على أن يحق للإدارة العامة للمرور استخدام جميع الأعمال المقدمة في برامجها التوعوية وبثها في جميع وسائل الإعلام دون الإخلال بالحق الأدبي لصاحب العمل.



ومن بين المسابقات أيضا ، مسابقة تصميم تطبيق والتي تشترط أن يساهم التطبيق في حل مشكلة مرورية قائمة ويحافظ على حقوق الملكية الفكرية ويطابق اشتراطات التقنية ويحق للإدارة التصرف في البرنامج واستخدامه.





ن.ع/م.ح.



بنا 1558 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 190 اخر تحديث : 2018/02/11 - 03 : 09 PM