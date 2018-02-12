رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض يستقبل المفتش العام بوزارة الداخلية المنامة في 11 فبراير / بنا / استقبل سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، سعادة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث.





وأكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أهمية تقوية أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين وذلك ضمن كافة المجالات وبالأخص في القطاع السياحي، كما أثنى على الجهود الدؤوبة لوزارة الداخلية والتي تلعب دوراً أساسياً في توفير الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين والسياح مما يساهم في تطوير قطاع السياحة.

من جهته، أشاد اللواء إبراهيم الغيث بالجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير قطاع السياحة بغرض تعزيز مدى مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك عبر الترويج للهوية من خلال المواقع السياحية، والفعاليات الممتعة، والمعارض المحلية والدولية المتميزة وغيرها من المشاريع التي تهدف الى تطوير الخدمات، والمرافق السياحية، وجذب الاستثمارات.



ح ب/س.ي/ع ع



بنا 1517 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 177 اخر تحديث : 2018/02/11 - 32 : 06 PM