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وزير الإعلام يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري
2018/02/11 - 56 : 05 PM
المنامة في 11 فبراير/ بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في مكتبه اليوم سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.

واستعرض وزير شؤون الإعلام خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، بما يعزز من دورها في رفع كفاءة السوق والخدمات العقارية والارتقاء بالدور الحيوي للقطاع العقاري في تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017، والمرسوم رقم (69) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري.

ح ب/س.ي

بنا 1454 جمت 11/02/2018


عدد القراءات : 175         اخر تحديث : 2018/02/11 - 56 : 05 PM
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