سمو ولي العهد يعزي الرئيس الروسي بضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة المنامة في 11 فبراير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة الى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وذلك بضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة التابعة لشركة (ساراتوف) والذي أودى بحياة جميع الركاب، عبر سموه فيها عن صادق تعازيه ومواساته لفخامته وأسر الضحايا والشعب الروسي الصديق.





ن.ع/م.ح.



بنا 1437 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 173 اخر تحديث : 2018/02/11 - 39 : 05 PM