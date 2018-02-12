سمو رئيس الوزراء يعزي روسيا بضحايا حادث تحطم الطائرة الروسية المنكوبة المنامة في 11 فبراير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وذلك بضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة التابعة لشركة (ساراتوف) والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها، أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا طائرة الركاب الروسية، والشعب والروسي الصديق.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تعزية مماثلة الى معالي السيد دميتري ميدفيديف رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية، اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لضحايا حادث الطائرة.



ن.ع/م.ح.



بنا 1435 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 176 اخر تحديث : 2018/02/11 - 38 : 05 PM