في حوار شامل مع رئيس تحرير جريدة الأيام.. المشير يكشف الحقائق: تخسأ إيران إن هي اعتقدت أنها ستصل إلى الحرمين الشريفين نظام قطر انتهازي ولن نسمح له بالعبث بأمننا المنامة في 11 فبراير/بنا/ أكد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، في تصريحاً لـ "جريدة الأيام" بأن البحريــن انتصــرت علــى التنظيمــات الطائفيــة الإرهابية، وبأن إدارة أوبامــا ســيئة ومتورطــة في أحــداث البحريــن، ونظــام قطــر انتهــازي ولــن يتم السماح لــه بالعبــث بأمن المملكة، وســتقطع أذرع عملاء إيران في اليمن وسيرون أموراً لن يتحملوا طاقتها.



وأضاف معاليه في مقابلة أجراها مع رئيس تحرير جريدة الأيام، بأن الموازنة الأولى لبناء القوة العسكرية المجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، لا تتجاوز 100 ألف دينار في العام 1968م، وفي مستهل شهر أغسطس العام 1968م.



وأشار معاليه: "بدأ مشروع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لوضع اللبنة الأولى لتأسيس قوة دفاع البحرين، فكانت أيامًا صعبة، ولكنها كانت أيامًا جميلة مفعمة بالحماس والعمل الجاد المتواصل، وكنا نريد أن نضع اللبنات الأولى للتأسيس على قواعد سليمة وصحيحة ومتينة تأخذ بالاعتبار الواقع الراهن وتستشرف آفاق المستقبل؛ ونظرًا لأن الكوادر المحلية الخبيرة كانت محدودة، فقد قرر جلالة الملك حفظه الله ورعاه الاستعانة بخبرات خارجية، وشدد جلالته في هذا الصدد على أن نستعين بخبرات خارجية عربية كالأردن مثلًا وليست أجنبية، وهذا ما كان يتابعه جلالته باستمرار معنا".



وتابع حديثه مؤكداً أن قوة دفاع البحرين كانت المشروع الوطني الأول الكبير لجلالة الملك حفظه الله ورعاه الذي عمل عليه حثيثًا من أجل أن يؤمن الأمن والاستقرار للبحرين، خاصة وإنها كانت تواجه تهديدات خارجية في ذلك الوقت من إيران، فكان لابد أن تمتلك قوة خاصة للدفاع عنها. أما المشروع الوطني الثاني الكبير لجلالته، فقد كان المشروع الوطني الإصلاحي الديمقراطي والذي أمن من خلاله جلالته للمواطنين الحياة الديمقراطية الحرة والكريمة، وعرف كل مواطن من خلاله ما له من حقوق وما عليه من واجبات.



كما أشار معالي القائد العام لقوة الدفاع إن مشروع قوة دفاع البحرين والمشروع الإصلاحي الديمقراطي، كانا أهم مشروعين لجلالته وكان مبعثهما صيانة أمن واستقرار البحرين والدفاع عن عروبتها، وأن يعيش شعبها حياة حرة كريمة. إن مكارم ومبادرات جلالة الملك لم تتوقف، فقد كان يسعى دائمًا إلى كل ما من شأنه رفعة وعزة البحرين وشعبها.



فقد كان تأسيس قوة دفاع البحرين هو المشروع الأول لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وكانت بدايته إنشاء الحرس الوطني، وكانت الميزانية حوالي 100 ألف دينار فقط، وعلى سبيل المثال كنت أتقاضى راتبًا وقدره 700 روبيه أي 70 دينارًا، وهو أول راتب استلمته من الحرس الوطني.



وفيما يتعلق بعتاد الحرس الوطني آنذاك، فقد أشار معاليه: "فقد بدأنا بالعتاد الخفيف الذي كان يتضمن الأسلحة الخفيفة والبنادق والرشاشات والهاونات المضادة للدبابات والدروع، إلى جانب وحدات الإسناد الإداري والتمويني والطبي".



وأشار معاليه بأن أول المهمات الكبيرة التي شاركت بها قوة الدفاع هي حرب 1973م. وإن قوة الدفاع لم تتخلف في أي وقت عن تلبية أي نداء إقليمي أو عربي، وعندما كانت الحرب على أشدها ومن منطلق التضامن العربي ودفاعًا عن الأرض العربية، فقد صدرت الأوامر لقوة دفاع البحرين بالمشاركة في هذه الحرب، وقد كُلفت أنا بقيادة المجموعة العسكرية التي سوف تشارك في الحرب، ولازال المشهد حاضرًا أمامي وأنا أشاهد رجال ونساء البحرين ومن كل الأعمار وهم يودعون بالدموع أبناءهم المتوجهين للقتال، وبينما كانت تجري عمليات نقل السلاح والعتاد تم إعلان وقف إطلاق النار.



أما اليوم فقد أصبح الأمر مختلفًا، فقد أضحت قوة الدفاع قوة كبيرة مزودة بعناصر ذات كفاءة وعتاد متطور وتؤدي واجباتها وعملياتها فيما وراء الحدود برًا وبحرًا وجوًا، كما يجري حاليًا في اليمن، حيث تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف من أجل دعم الشرعية، ودفاعًا عن الدين والأرض العربية، لذلك شاركنا في التحالفات دفاعًا عن ديننا وأمتنا وأرضنا ومقدساتنا وعروبتنا وشعوبنا،



ومن ذلك تحالف عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتحالف العربي لمكافحة الارهاب والتحالف الإسلامي وأخيرًا مجلس التعاون. إن المشاركة في هذه التحالفات واجب علينا، ونحن نُقيم تعاونًا بناءً في هذا المجال، فالتحالف يمكن أن يكون سندًا لك أنت في يوم من الأيام إذا ما واجهتك الأخطار.



وتحدث معاليه عن التضحيات التي قدمها شهداء الواجب، فقد تطرق إلى أن الشهداء والتضحيات كانت من أجل الدفاع عن الحرمين الشريفين وعن الأرض العربية، وهؤلاء الشهداء الذين يحتسبون عند ربهم الجميع يعتز ونفتخر بهم، فإن تضحياتهم لم تذهب سدًى، فالشهداء بتقديمهم أرواحهم ودمهم الطاهر كانوا يدافعون عن دينهم وأرضهم وعن مواطنيهم ويؤمنون لهم بذلك الأمن والأمان والاستقرار والحياة الحرة الكريمة.



كما وتسير عملية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة العسكرية جنبًا إلى جنب مع عملية البناء الحضاري والإنساني التي تشهدها البحرين، وبما يواكب التطورات والمستجدات، وينسجم مع الأولويات لحماية مكتسباتنا ومسيرتنا التنموية ونهضتنا في مواجهة أي تحديات أو تهديدات، فالتخطيط الاستراتيجي للمؤسسة العسكرية في مملكة البحرين متجدد.



وتتعدد محطاته، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية المواطن في قيادة عملية البناء الحضاري فإن من أهم معالم التخطيط الاستراتيجي الاستثمار في العنصر البشري من خلال بناء وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، والنهوض، والرقي بها علميًا، وعمليًا، وثقافةً، وقيمًا، ومهارات وكفاءات قيادية، وإدارية، وتقنية، وقتالية، فالعنصر البشري يعتبر الثروة الوطنية، والعنصر الفاعل في التنمية، والرقي، والازدهار، والبناء، واستيعاب التجديد، والتقنية الحديثة، للمساهمة في عجلة التنمية بما يعود على الوطن، والمواطن بالازدهار.



وفي معرض حديث معاليه عن قوة دفاع البحرين، فقد أكد بأن القوة تضع برامج، وخطط التطوير ضمن أولوياتها المستمرة، وبشكل يتماشى مع حاجة الحاضر، ويلبي طموح المستقبل، ويستفيد من تجربة الماضي، وتلك الخطط تهتم بمواكبة كل ما يستجد في تكنولوجيا السلاح، واختيار ما يلبي احتياجات، وخطط هذه القوة، كما تهتم بتهيئة وتدريب العنصر البشري الذي يعتبر محور عملية التطوير، وجعلت ذلك من أولويات أهدافها التي تُرجمت عمليًا بتلك البرامج التدريبية، والدورات، والبعثات، والمنح الدراسية في داخل المملكة وخارجها في كافة التخصصات العسكرية، والعلمية، والمعرفية.



وأضاف معاليه: "عندما نتحدث عن الذكرى الخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين، فإننا نتحدث عن مسيرة وطنية مفعمة بالحماس والإخلاص ومليئة بالإنجازات. والخامس من فبراير يمثل لنا قصة بناء ونجاح، في وقت كانت فيه البلاد في أمسّ الحاجة إلى قوة وطنية تقوم على دعائم راسخة من المنعة والقوة الذاتية لحفظ أمن واستقرار الوطن. اليوم ونحن نستذكر هذه الأيام المجيدة، فإننا نستحضر ملاحم من الجهد والتضحية في تأسيس هذا الصرح الذي نفتخر به جميعًا، حيث حققت قواتنا المسلحة نموًا مطردًا في مختلف أسلحتها وقطاعاتها وأصبحت مثالًا يحتذى به ونموذجًا في تفعيل قيم الانضباط والعطاء والفداء والإدارة والنزاهة".



لقد أصبحت قوة الدفاع دعامة وطنية من دعائم الاستقرار والأمن الوطني واستتباب الأمن والسلام في المنطقة. وهذا يدل على الدعم اللامحدود والمطلق الذي حظيت به من لدن القيادة الرشيدة، وهو ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الإنجازات الوطنية والمستوى القتالي والاحترافي والجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها قوة دفاع البحرين.



كما ونجحت قوة دفاع البحرين بفضل الله في تحقيق تطورات كبيرة وإنجازات كثيرة ولا يمكن بأي حال الإحاطة بها في هذه العجالة.



وعن وجهة نظر معاليه فيما يتعلق بالصفقة التاريخية التي أبرمها سلاح الجو الملكي في قوة الدفاع المتمثلة بشراء طائرة (إف 16) الأمريكية، فقد أكد معاليه بأنهم يقومون بتطوير القدرات العسكرية باستمرار، وفي حدود الإمكانات، وبناء القوات المسلحة مهمة مستمرة والمتطلبات العسكرية لا تتوقف، ويقومون بصفقات الأسلحة حسب الحاجة، وكل ذلك يأتي بفضل رؤية القيادة السياسية الطموحة.



وتابع حديثه: "البحرين من أوائل الدول التي أدخلت طائرات إف 16 إلى الخدمة ولها الآن في الخدمة حوالي 20 عامًا، أما صفقة طائرات إف 16 الجديدة فإنها تقدر بالبلايين وسوف تستمر على سنوات عدة، ونحن نثمن هذه الصفقة التي ستؤمن للبحرين طائرات متطورة من طراز (إف 16)، ولدينا الطيارون المؤهلون على الطيران بها، كما نملك قدرات صيانتها، وإن هذه الطائرات المتطورة ستساهم بفاعلية في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني والذي يضم العديد من المنظومات الحديثة، وستدعم سلاح الجو بإمكانات ومعدات حديثة، وكل ذلك في إطار استراتيجية قوة دفاع البحرين في استمرار تطوير وتحديث قدراتها العسكرية الجوية".





وأشار معاليه إلى أن قوة الدفاع تمتلك تعاونًا إيجابيًا وبناءً مع الإدارة الأمريكية الحالية وإن صاحبتها بعض الأخطاء، بعكس ما كانت عليه الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما التي هي إدارة سيئة وأضرت بالعلاقات الأمريكية البحرينية، ولم يقتصر الأمر على حظر السلاح وقتها فقط، وإنما إدارة أوباما متورطة في الأحداث التي حدثت في البحرين عام 2011م.



وأن البحرين تمتلك علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة امتدت على مدى قرن، بدأت عندما كانت السفن الأمريكية تجوب الخليج لتأمين ممرات النفط فاستضافتها البحرين التي تعرضت حينها للوم والعتاب من الأشقاء العرب على ذلك، ولكن البحرين تحملت الأمور وكانت تملك نظرة بعيدة تبينت صحتها فيما بعد، حيث قامت البحرين بأدوار متعددة لصالح الأشقاء والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، ونحن ندافع عن بلدنا في المقام الأول.



وستستمر هذه العلاقة في التطور الذي يستند على أسس من المصالح المشتركة، بناءً على التعاون الحيوي في العديد من القطاعات المهمة، ووصلت تلك العلاقة إلى مستويات متقدمة في شتى المجالات خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي، والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين متواصل، ونحن متفقون على زيادة آفاق هذا التعاون إلى مجالات أرحب، وضمن إطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين، وتم مؤخرًا التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.



كما أكد معالي القائد العام لقوة الدفاع على أهمية الأطر التي يشهدها التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية المتسقة مع عراقة هذه العلاقات والمتسمة بحيويتها وتناسبها مع مختلف المتغيرات، وهناك تقدم نوعي في هذه الأطر، ومنها الجهود لحفظ الأمن الإقليمي والتصدي للإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله، ومجابهة المخاطر التي تحيط بمصالحنا المشتركة في المنطقة.



وفيما يتعلق بتقييم دور البحرين في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بانطلاق العمليات العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن، لا سيما بعد تحرير أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت تحتلها ميليشيات الحوثي الإيرانية، قال معاليه: "إننا نأسف عندما يراق الدم العربي على الأرض، ونأسف عندما نشاهد العربي يقتل أخاه العربي، لكن هناك من اختار أن يكون أذرعًا لإيران في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان؛ لتحقيق الهدف الإيراني فيما نحن ندافع عن عروبة الأرض، فهم يستهدفون الحرمين الشريفين ولكن لن يصلوه وهو «خط أحمر»، وبعيد عنهم أن ينالوا منه قيد أنملة، ومع الأسف فإن هناك دولًا عربية تدعمهم وتساندهم، ولكن مبادرة وحزم الشقيقة المملكة العربية السعودية أبطلت وعطلت المشروع الإيراني. نحن مع الشرعية في اليمن، ومن المفترض أن يحل اليمنيون الخلافات فيما بينهم، ولكن هناك ما يهدد دولنا وكل الدول الإسلامية من قبل عملاء إيران وبمعدات وصواريخ عسكرية إيرانية؛ لذلك فنحن سوف نقاتلهم، وسنقطع أصابعهم وأذرعهم التي امتدت إلينا وكل العرب والمسلمين معنا في ذلك، وسوف يرون أمورًا لن يتحملوا طاقتها".

وأضاف بأنه وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، شاركت مملكة البحرين في التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة من خلال عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل)، بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن التزامات المملكة الأخوية والسياسية والأمنية والأخلاقية في محاربة الإرهاب، وفي الدفاع عن ديننا الحنيف، وقيمنا العربية، والأمن القومي العربي المشترك، وعن القيم الإنسانية المشتركة التي تربط المملكة بالعالم المتحضر، ولحماية اليمن الشقيق، والحكومة الشرعية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن إزاء التهديدات التي يتعرض لها الشعب اليمني من الميليشيات الإرهابية، وانطلاقًا من ذلك جاء دور البحرين تلبية لنداء الواجب في إنقاذ اليمن وشعبه الشقيق، من فئة تغولت فيها روح الإرهاب الطائفي، فنصبت العداء لحكومة بلدها الشرعية، وعصفت بأمنه واستقراره، وأخذت تلوح بتهديد دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بدعم من جهات خارجية، تسعى لتحقيق أطماعها في الهيمنة على المنطقة وزرع الفتن فيها، دون مراعاة لما يربطها بدول هذه المنطقة وشعوبها من أخوة إسلامية، وقوانين وأعراف دولية.



كما أدت قوة دفاع البحرين دورًا نبيلًا في اليمن الشقيق، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، في عملية (إعادة الأمل). فحملوا لواء الخير للوقوف مع الحق ومد يد العون والإغاثة الإنسانية، وشاركت طائرات سلاح الجو الملكي البحريني بطائرات (إف 16)، وشاركت المدفعية الملكية بتقديم كل إمكاناتها، والحرس الملكي من خلال قوات الواجب والذين يساهمون في تحرير الأراضي اليمنية من دنس الإرهابيين، ومشاركة سفينة مملكة البحرين صبحا من سلاح البحرية الملكي البحريني في مهام حماية السواحل اليمنية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومساعدة المصابين الذين احتاجوا للرعاية الصحية، هذا الدور هو فعل مستمر، كما أكد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى بالاستمرار بحول الله في جهودنا الرامية إلى دعم اليمن الشقيق بكافة الإمكانات الممكنة، حتى يتمكن من اجتياز أزمته، وليعود عضوًا فاعلًا في محيطه العربي.



وتأتي مشاركة قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مع أشقائهم في اليمن في تحرير أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية، إثباتاً بأن البحرين وجيشها على أهبة الاستعداد لأداء واجبه السامي لدعم السلطة الشرعية في اليمن الشقيق، والوقوف صفًا واحدًا مع الأشقاء في هذه المهمة النبيلة ليس بجديد، فالتاريخ يسجل لقوة دفاع البحرين هذه المشاركة بأحرف من نور تضاف للمشاركات العديدة السابقة لمختلف أسلحتها منذ تأسيسها حتى اليوم، بكل بسالة واحترافية فائقة، ما يدعو للفخر والاعتزاز دائمًا برجالنا البواسل.



وفي سياق التهديدات الإيرانية ضد المملكة والمتمثلة بدعم أنشطة إرهابية وتدريب الإرهابيين عسكريًا وتمويل جماعات راديكالية، أشار معاليه بأن إيران التي تحلم بإعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية يجب أن تقرأ التاريخ جيدًا لتعرف أن هناك إمبراطوريات انتهت ولم يعد لها وجود، وتخسأ إيران إن هي اعتقدت إنها سوف تصل إلى الحرمين الشريفين، وتخسأ إيران إن هي اعتقدت انها احتلت أربع عواصم عربية، فإيران لم تتوغل في أراضي لبنان وسوريا والعراق واليمن بفعل قوتها، وإنما بفعل العناصر الخائنة هناك والتي خانت أمتها العربية.



والجميع يدرك ما يحدق بنا وما يُحاك لنا في المنطقة، كذلك ما تستمر به إيران بتهديداتها ودعمها للأنشطة الإرهابية وتدريب الإرهابيين عسكريًا وتمويل الجماعات الراديكالية، حيث جمعت إيران قواها لاستهداف أمن واستقرار المملكة، مدعومة بأجهزة استخباراتها، مستعينة بجماعات إرهابية حليفة للطائفية، تستعين بذلك بالهوية المذهبية وآليات الميليشيا والحروب بالوكالة، بهدف مد نفوذهم إلى المنطقة، فلم تتوقف إيران لحظة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة، بل راحت تضاعف من دعمها لمختلف الأنشطة الإرهابية، لتحقيق مطامعها، فكل ما يجري في البحرين جزء من مخطط كبير كشفته أحداث 2011م، ولعل استمرارها في التهديدات ضد مملكة البحرين يعتبر جزءًا من ذلك المخطط، وإننا على يقين أن تهديدات ذلك النظام مهما استمرت ستبوء بالفشل الذريع، وستكون هي الخاسرة، وسيكون شعبها هو الضحية، حيث يعاني شعبها من الظلم والفقر في ظل أوضاع معيشية قاسية، أرجعت هذا الشعب إلى الوراء عشرات السنين، بسبب هدر النظام لثروة الشعب وأمواله، وتسخيرها لتغذية العنف وزعزعة الأمن في المنطقة، لتحقيق طموحاتها في الهيمنة والتوسع، ودعمها للتنظيمات الإرهابية التابعة له.

تحركات عملاء إيران في الداخل من أتباع ولاية الفقيه والتبعية إلى الخارج، تعمل بشكل فج وعلني على الإضرار بقدر الإمكان بالنسيج الوطني والعمل على إشعال الفتن، والغريب إن كل تنظيم إرهابي متطرف مقرب من إيران في منطقتنا هو في وقت ما كان حليفًا لبعض الدول الغربية ويحظى بالدعم السياسي والإعلامي منها، فالنظام الإيراني منح التنظيمات الطائفية الإرهابية المتطرفة دعمه الخبيث اللا محدود طوال السنوات العشر الأخيرة، واستخدمها كأداة لتقويض استقرار البحرين، كمقدمة لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في كل دول مجلس التعاون الخليجي، ولله الحمد والشكر فإن البحرين انتصرت وستنتصر بإذن الله تعالى على تلك التنظيمات الطائفية الإرهابية المتطرفة.

وأضاف معاليه: "كلنا يعرف أن النظام الإيراني ذو نزعة طائفية، وعدوانية، وخطابه السياسي استفزازي تجاه عدد من دول الجوار، وهناك تصريحات لبعض المسؤولين الإيرانيين تتجاوز الأعراف الدبلوماسية وتشكل تدخلًا في الشأن المحلي، وإيران ستستثمر برنامجها النووي في تحقيق مؤامراتها في دعم ورعاية قوى طائفية تخريبية تابعة لها في المنطقة والتي تمثل رأس الحربة في تنفيذ المخططات الإيرانية بكل سبل الدعم الممكنة، وكل تلك القوى لا يعنون إيران في شيء إلا بقدر حدود ومدى الإسهام في خدمة مشروعها الطائفي العنصري القبيح في المنطقة، وتحقيق طموحها النووي، وكثيرة هي المشاريع التدميرية، والمخططات التخريبية الإيرانية والتي إن شاء الله تعالى ستلقى الفشل".



وأضاف معالي القائد العام لقوة الدفاع بأن رؤيته للأزمة في المنطقة مع قطر ومحاولات قطر الاستعانة بقوات أجنبية ونشرها على حدود دول مجلس التعاون: "يحضرني هنا بيت شعر للمتنبي يقول فيه: وَمَن يَجعَلِ الضِرغامَ بازًا لِصَيدِهِ تَصَيَّدَهُ الضِرغامُ فيما تَصَيَّدا.

ولقد أصبح الشعب القطري هو الضحية الكبرى لهذا النظام الانتهازي والأداة لدعم الإرهاب والخراب والفوضى، والنظام القطري هو من سيدفع الثمن في ذلك على حساب شعبه وأرضه، والأعمال المشينة التي يرتكبها النظام القطري هي بعيدة عن الدين الإسلامي الحنيف وغريبة على التقاليد العربية الأصيلة، ومن يرتكب هذه الأعمال المخزية ويستمرئ فيها ليس بعربي ولا حتى بمسلم".



وتابع معاليه: "انظر حواليك، ماذا فعل النظام القطري في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية، حيث سالت الدماء العربية وانتهكت الحرمات وتدمرت القدرات العربية، لمصلحة من كل ذلك؟!! وإلى متى هذا الصلف والحماقة؟ ومع الأسف هناك دول غربية تسندهم في ذلك. إن النظام القطري يدفع اليوم ثمن ما اقترفته يداه من أعمال مشينة وجرائم، وهناك الآن في سوريا وفي مصر وفي ليبيا وتونس من يريد ان يأخذ حقه من قطر.

النظام القطري يذكرني بطوائف بني الأحمر آخر ملوك الأندلس الذين تعاونوا مع الأجانب على بني قومهم حتى غدروا بهم، ويستحضرني بيت الشعر التالي:

ابكِ مثلَ النِّساءِ مُلكًا مُضاعًا لم تحافظ عليه مثلَ الرِّجالِ

إن النظام القطري لم يكف شره عنا، والبحرين عانت طويلًا وعلى مدى سنوات من جرائم النظام القطري، وما زالنا نعاني من جرائمه، حيث بات هذا النظام ينفذ أجندة التنظيمات الإرهابية التي تحيك مؤامراتها ضد البحرين، فهم لم يكتفوا بسرقة أرضنا، وذلك بتجاوزاتهم على أجزاء من الجزر والفشوت ومغاصات اللؤلؤ في كثير من الهيرات والنيوات المثبتة تبعيتها لمملكة البحرين حسب المعاهدات والمواثيق الدولية، والكثير من الوثائق البريطانية تثبت ذلك".



كما أنهم يفتقدون التاريخ الموثق وعلى ضوء ذلك وبدعاوى زائفة قد طالت تعدياتهم على التاريخ والموروث والتراث البحريني الأصيل ووضعوا كثيرًا من الأمور في هذا الشأن في غير موضعها، ولا أبالغ إذا قلت إن هذا النظام قد تعدى حتى على بعض أوجه الحياة الفطرية البحرينية. إن تاريخ وأصل النظام القطري يعرفه ويعلمه القاصي قبل الداني بأنه بعيد عن تاريخ شبه الجزيرة العربية.



معروف للجميع موقف مملكة البحرين المبدئي وهو قطع العلاقات مع دولة قطر حفاظًا على أمننا الوطني، فقطر تمادت في الإصرار على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والتدخل في شؤونه، والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل اللاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة، وأعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، واتخذت مملكة البحرين هذا القرار صيانة لأمنها وحفاظًا على استقرارها، وإلى جانب مملكة البحرين كانت المقاطعة أيضًا من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.



وأكد معالي القائد العام لقوة الدفاع بأن ممارسات قطر العدائية تجاه مملكة البحرين يندى لها الجبين بالفعل، فقد تورطت في دعم المحاولة الانقلابية الفاشلة، ودعمت الجماعات الإرهابية في أحداث عام 2011م، وعبثت بالاستقرار المجتمعي، وقدمت الدعم المالي والإعلامي والسياسي لعناصر وخلايا إرهابية، وعملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن مملكة البحرين وإسقاط النظام الشرعي في البحرين، فقدمت الدعم لكل مخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان.وغير خافٍ على أحد إن الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط، إنما تعدته إلى دول شقيقة ما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم، إن سياسات قطر العدوانية التي تتبناها تسببت في تهديد الأمن القومي العربي والخليجي، وعرضت منجزات دول المنطقة بأسرها ومكتسباتها للخطر، وهددت روابط الوحدة التاريخية، نحن بالتأكيد أمام حالة فرز حقيقي لحماية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، ورسالتنا واضحة بأن أمن المنطقة خط أحمر ولا يمكن السماح لقطر أو أي جهة أخرى العبث به، ولا سبيل أمام الدوحة إلا تنفيذ التعهدات والاستجابة لمطالب الدول المقاطعة، لقد تمادت قطر في نقض التعهدات، واستقوت بالخارج بقوى أجنبية لتهديد أمن أشقائها وسلامتهم وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، إن جهود مكافحة الإرهاب تُمثل العنوان الرئيس لموقف دول المقاطعة من قطر.



والبحرين في كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية كانت وما تزال وستظل هي قدرنا الذي لا مناص منه، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين، وتاريخ البحرين يشهد أنها كانت دومًا دولة داعية للسلم لم تعتدِ على أحد ولم تتجاوز حدودها، واكتفت بالدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها حتى سالت دماء شهدائها على أرضها وصعدت أرواحهم إلى بارئهم وهم يتصدون للجماعات الإرهابية التي تدربهم إيران وتدعمهم قطر، وتلك ليست اتهامات تساق اعتباطًا بل اتهامات موثقة بالأدلة والبراهين.



وفي معرض سؤال رئيس تحرير جريدة الأيام لمعاليه عن أهمية التعديل على قانون القضاء العسكري الذي أقره المجلس الوطني في دور الانعقاد السابق، وضرورته للأمن الوطني في المملكة، أكد معاليه بأن هذا القانون يعطي القوات العسكرية حق الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم، هناك مشاكل قد نواجهها في الحروب مع الأسرى، وهناك إرهابيون في البحرين يستهدفون المؤسسة العسكرية والعسكريين، و"لم يكن لدينا حق في السابق أن نحاكمهم!".



وأضاف معاليه: "الآن التعديلات أعطتنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، ونحن نملك نظامًا قضائيًا متطورًا يعتمد على ثلاث درجات للتقاضي، وهو نال الإعجاب في الخارج، وحاليًا يتدرب عندنا حوالي خمسة قضاة عرب على نظامنا القضائي، وهذا النظام القضائي يكفل حقوق الجميع، ويكفل لمن يريد أن يقيم دعوى قضائية على الجميع. إن القانون العسكري لدينا هو قانون متطور، وهو منبثق ويتماشى مع المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك المفدى، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في عملية الإصلاح والديمقراطية، وقوة دفاع البحرين هي الجيش الوحيد في المنطقة الذي يتيح الى منتسبيه حق التصويت في الانتخابات، وكذلك حق الترشيح للانتخابات البلدية، وذلك انطلاقًا من حرص جلالة الملك على أن تكون المؤسسة العسكرية جزءًا من المجتمع البحريني".



فقد صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى على تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2017م، وإصدار قانون رقم (12) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب. وجاءت هذا التعديلات لمواجهة التهديدات الإرهابية بصورة حازمة، ولحماية مصالح قوة دفاع البحرين من الاعتداءات الإرهابية، وبموجب هذا القانون أصبح للقضاء العسكري بقوة دفاع البحرين اختصاصات قضائية مهمة تضمن مصالح المملكة وتدعم الأمن والاستقرار، حيث منح القضاء العسكري اختصاص محاكمة المدنيين من غير منتسبي قوة دفاع البحرين عند ارتكابهم الجرائم الإرهابية أو الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، أو الجرائم الماسة بمنشآت ومعسكرات ومنتسبي القوات المسلحة أثناء تأديتهم لأعمالهم ووظائفهم أو الاعتداء على كل ما يتعلق بالقوات المسلحة (قوة دفاع البحرين)، وكذلك حماية قواتنا المسلحة في عملياتها خارج الوطن وذلك بحسب الاختصاص الذي تم تحديده في هذا التعديل.



وتابع معاليه حديثه قائلاً: "هنا لابد أن نثني على ما قام به النواب من دور بارز بقرار المجلس النيابي بإجماع الحاضرين بالموافقة على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته بخصوص مشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ب) من المادة 105، بالنص الآتي ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، ولاشك إن هذا التعديل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني، والحد من الأعمال الإرهابية التي تدعمها دول ومنظمات خارجية معروفة".



وفيما يتعلق بحكم المحكمة العسكرية بقضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين وارتكاب جرائم إرهابية أخرى، وكيف تم الكشف عنها والإجراءات التي اتخذت للكشف عنها، أشار معاليه بإن الجهاز القضائي في مملكة البحرين واحد من أكثر الأجهزة تقدمًا وتطورًا ويتمتع بالنزاهة، وجميع القضايا المعروضة على القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين تتوفر لها كافة الضمانات القضائية، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002م وقانون القضاء العسكري لسنة 2002م، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، وكما أن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية التي تتربع على قمة جهاز القضاء العسكري، باعتبارها محكمة قانون تراقب مدى تطبيق المحاكم العسكرية الأدنى درجة للقانون عند إصدارها أحكامها، وجميع أعضاء القضاء العسكري مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم سوى بالقانون، كما أن تعيينهم يتم بأوامر ملكية.



والكشف عن أعضاء هذه الخلية الإرهابية قبل تنفيذ عملياتهم الدنيئة يُعد أكبر دليل على ما يتمتع به رجال قوة دفاع البحرين من قدرات وإمكانيات وخبرات في هذا الشأن، والأمر الذي يؤكد إن قوة الدفاع تقف حصنًا منيعًا وبالمرصاد لكل الإرهابيين، وهذه القوة يقظة لمخططات المنظمات الإرهابية، ويمكنها من إحباط ما يكيده أهل الشر، وهذا في حد ذاته إنجاز ضمن الإنجازات التي تحققها دائمًا قوة الدفاع لحفظ أمن واستقرار الوطن.



وهذه القضية الإرهابية تؤكد أن المملكة مازالت مستهدفة من تنظيمات إرهابية تلقى الدعم والتمويل من دول مجاورة، تسعى لتوجيه ضربات إرهابية معنوية للزعم بأن أمنها غير مستتب، ولله الحمد فإن مملكة البحرين تتمتع بيقظة وجاهزية عسكرية بمكافحة الإرهاب، حيث تمكنت من إحباط العديد من المؤامرات وتفكيك الخلايا الإرهابية، وحمل القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين مسؤولية محاربة الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك بعدما صادق سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر قانون رقم (12) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب كما ذكرنا آنفًا، والذي يهدف لكفالة استقلالية القضاء العسكري بما يتناسب مع التطور الذي تمر به مملكة البحرين، وتماشيًا مع كافة الاتفاقيات الدولية، والانسجام مع تنظيم القضاء العسكري بما يتوافق مع الأجهزة القضائية المماثلة في مملكة البحرين، وتحقيقًا للغاية السامية في الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية من الجميع، وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة.



كما أكد معاليه بأن ما يميز تجربة مملكة البحرين في المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى في توفير التشريعات اللازمة على صعيد الأمن الوطني وتحقيق قوة الدفاع لأهدافها وغاياتها يأتي ذلك في طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية وجود رؤية واضحة ومشروع متكامل يمثل برنامجًا سياسيًا واضح المعالم والخطوات، فقد تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه سدة الحكم عام 1999م، والعالم العربي يشهد أحداثًا متسارعة وتحديات كبيرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل التحدي الأكبر الذي كان ولازال يواجه المنطقة بأسرها يتمثل في القدرة على دخول القرن الواحد والعشرين بمشاريع إصلاحية تتواكب مع التطورات الكبرى التي تشهدها المنطقة وتتمكن من معالجة الإشكاليات الناتجة عن هذه التطورات، ومنذ اللحظة الأولى لتولي جلالته مقاليد الحكم، وضح أن المجتمع البحريني أمام تغيير ينبئ بمستقبل مزدهر، ولقد جاء هذا التغيير سريعًا، وأحيانًا أسرع مما توقعه الشعب البحريني وقواه السياسية، ويعتمد التطور الراهن في مملكة البحرين على وثيقتين أساسيتين هما، ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، إذ تعدان المرجع السياسي والقانوني الأعلى في وضع أسس النظام السياسي لمملكة البحرين، وإذا كانت هاتان الوثيقتان حديثتي الإصدار عامي 2001، و2002م، فإنهما تعبران عن حصيلة تجربة ديمقراطية سابقة، برزت منذ استقلال دولة البحرين في عام 1971م، وتأثرت بتفاعل تلك التجربة مع الخصائص الذاتية للدولة.



ولكل نظام سياسي خصائصه التي تعكس انتماءاته الوطنية والإقليمية والدولية ومدى تأثره بكافة الأبعاد والتطورات العالمية، ومن هنا يمكن القول إن مملكة البحرين ولجت في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، مرحلة تاريخية في مسارها النهضوي الإصلاحي بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، حيث غدا مرتكزًا لكافة مظاهر التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة، ودخلت مملكة البحرين في صلب التطور الذي تشهده المجتمعات المتقدمة، وتأخذ مكانًا واضحًا بين الممالك الدستورية باعتبارها إحداها، والتي تتخذ من الدستور إطارًا قانونيًا للحكم، وذلك بعد تعديل بعض أحكام الدستور للتماشى مع النظام الملكي الدستوري الذي ارتضاه الجميع.



وتابع معاليه بأن دور قوة دفاع البحرين داخل النظام الأساسي للمملكة يأتي ضمن المرسوم بقانون رقم «32» لسنة 2002م الخاص بإصدار قوة دفاع البحرين ويوضح بشكل بارز مهام وأدوار قوة دفاع البحرين، وتحديدًا في الباب الثالث المادة «15» وهي تولي قوة الدفاع حماية الوطن والدفاع عنه، والمحافظة على استقلاله وسلامة أراضيه وأمنه، وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها من القائد الأعلى داخل أراضي المملكة وخارجها. وكذلك المادة «16» التي بينت أدوار قوة دفاع البحرين ومنها الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة وهي: الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي، والمساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور، ومساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون.



وتعمل قوة دفاع البحرين بموجب الشرعية الدستورية التي بينها بوضوح دستور مملكة البحرين 2002م، ضمن القانون المتعلق بتنظيم قوة دفاع البحرين، حيث يمنح دستور مملكة البحرين قوة دفاع البحرين صلاحيات واسعة تتعلق بالمساهمة في حفظ الأمن والنظام والشرعية وسيادة القانون، إلى جانب أدوار أخرى تختص بالشأن الخارجي.



وما يجري اليوم في المجلس الوطني من حراك ديمقراطي يؤكد نجاح المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والذي أرسى جلالته من خلاله القيم الوطنية، وذلك ضمن ميثاق العمل الوطني الذي سنحتفل بالذكرى الـ 17 على التصويت عليه، ليظل الوطن قويًا وعزيزًا ويتواصل فيه تحقيق الإنجازات والمكتسبات.



وقوة دفاع البحرين كانت على الدوام خير داعم لعجلة التقدم والتطور في المملكة في جميع الجوانب لا سيما التشريعية، حيث تهتم بالتواصل مع السلطة التشريعية، وذلك في إطار نهج الحكومة وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشورى، وفي هذا الإطار يأتي إقرار مجلسي الشورى والنواب على قانون رقم (12) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 م، وكما تأتي موافقة مجلسي النواب والشورى بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى «وسام القوة»، والذي منح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين بمناسبة ذكرى مرور خمسين عامًا على تأسيسها.



ويشيد معاليه في هذا الصدد بما يبذله أعضاء السلطة التشريعية من جهود ملموسة للارتقاء بالجانب التشريعي في مملكة البحرين، متمنين التوفيق والسداد لدور وجهود مجلسي النواب والشورى، وأهمية العمل المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الذي يعد من أهم الأولويات في هذه المرحلة؛ من أجل ضمان عملية التنمية المستدامة والارتقاء بمنجزات هذا الوطن العزيز.



وتحدث معالي القائد العام لقوة الدفاع عن دور قوة الدفاع في أزمة 2011م، وعن الدروس المستفادة على صعيد التنسيق بين الأجهزة الأمنية المحلية، أو مع دول مجلس التعاون الخليجي،

عن قيمة الأوطان وسلامتها التي لا تقدر بثمن ولا يمكن التفريط فيها، وسنعمل جاهدين على حفظ الأمن والاستقرار. إن هدف قوة دفاع البحرين كان المحافظة على الأمن والاستقرار والمحافظة على أرواح الناس والممتلكات، ولكن كان هناك من الطرف الآخر من كان يريد تشويه وضرب هذا الواجب المقدس لقوة الدفاع، وكانوا يدفعون بعناصرهم الذين يقومون باستفزاز أفراد القوة عبر الكشف عن صدورهم ودعوتنا الى قتلهم، ولكن كنا واعين لهذا الأمر وأحبطنا مخططهم وفق الانضباط الذي تحلى به أفراد القوة ووفق التعليمات المشددة لجلالة الملك القائد الأعلى الذي لا يرضى ولا يقبل أن يقتل أحد مهما بلغ الأمر، وبذلك فقد أحبطنا مخططهم، فلم يكن هم المقصودون وإنما كانت الرؤوس التي تقف خلفهم وتحركهم في هذا الاتجاه والتي تم إلقاء القبض عليها في وقت لاحق.



فالأزمة التي مرت بها مملكة البحرين في عام 2011 كانت درسًا تعلمنا منه الكثير، ويخطئ من يظن أنها وليدة 14 فبراير فقط، بل هي امتداد لمخطط شامل كان الهدف من ورائه تقويض الدولة والانقلاب على نظامها الشرعي واختطاف شعبها، وقد توهمت القوى الانقلابية أن هذا ممكن وغاب عنها إدراك أن للوطن قائدًا حكيمًا تمكن بحنكته ونظرته الثاقبة من السيطرة على الأوضاع واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بفرض حالة السلامة الوطنية.



وأضاف معاليه: "لقد أدركنا منذ بداية الأزمة الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والعسكرية لها، وأن هناك دولًا أخرى تقف خلف مثيري الشغب وتقدم لهم الدعم المالي والاستخباراتي والإعلامي، كما يمكن أن تقدم لهم الدعم العسكري في حال نجاح عملية اسقاط نظام الحكم.

لذا بحثنا عن أفضل الاستراتيجيات العسكرية للتعامل مع هذه الأزمة، منها تأمين غطاء إقليمي سياسي وعسكري وأمني عن طريق استدعاء قوات درع الجزيرة المشتركة لاستباق الأحداث حتى لا تتوسع رقعة النزاع، وحتى تكون قواتنا جاهزة للتصدي لأي عدوان خارجي بتواجد قوات درع الجزيرة المشتركة التي أنشات في العام 1982م؛ بهدف حماية أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري".



وعن الخطوات الهامة التي اتخذت أثناء الأزمة أشار معاليه، هي التعبئة والتنظيم الجيد في صفوف القوات وممارسة أقصى درجات الانضباط والالتزام وحسن التصرف.ولقد أثمر هذا الأسلوب عن إنجاز المهمة بسلاسة وفي وقت قياسي وبدون أي خسائر بشرية مقارنة بحجم الأزمة.إن النجاح الذي حققناه في هذه الأزمة لم يكن وليد الصدفة أو الحظ بل جاء في سياق خطة مدروسة واستراتيجية عسكرية متقنة وقيادة واعية حكيمة تدرك حجم التحديات المحيطة بالبلاد والمنطقة.





ح ب/ع ع



بنا 1416 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/02/11 - 23 : 05 PM