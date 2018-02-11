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جلالة الملك المفدى يعزي الرئيس الروسى فى ضحايا حادث تحطم الطائرة الروسية
2018/02/11 - 14 : 05 PM
المنامة في 11 فبراير / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وذلك بضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة التابعة لشركة (ساراتوف) والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها، عبر جلالته فيها عن صادق تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب الروسي الصديق ولذوي الضحايا راجيا جلالته لهم الرحمة.



ن.ع/م.ح.

بنا 1412 جمت 11/02/2018


عدد القراءات : 37         اخر تحديث : 2018/02/11 - 14 : 05 PM
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