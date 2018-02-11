حرصاً من سموه على متابعة تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر .. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يجتمع مع وزير شئون الشباب والرياضة لمتابعة صيانة واستكمال المرافق الرياضية في عسكر وجو المنامة في 11 فبراير / بنا / اجتمع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مع سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة الجنوبية بحضور عدد من المسئولين بكلا الجانبين.



وفي بداية الاجتماع أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالتعاون والتجاوب الذي توليه وزارة شؤون الشباب والرياضة في متابعة الاحتياجات المعنية بالرياضة والأندية والمراكز الشبابية، كما بين سمو محافظ المحافظة الجنوبية حرص واهتمام سموه في متابعة توجيه سمو رئيس الوزراء الموقر خلال جلسة مجلس الوزراء إلى وزارة شئون الشباب والرياضة لصيانة واستكمال المرافق الرياضية التي يحتاج إليها الأهالي في عسكر وجو مؤكدا سموه ان توجيه سمو رئيس الوزراء يأتي على رأس أولويات العمل ضمن مجموعة من الجوانب التي تساهم في سد احتياجات أهالي المحافظة الجنوبية في تطوير المراكز والمنشآت الرياضية التي تحتضن الشباب والتي عملت المحافظة على رصدها ومتابعتها من خلال الاتصال والتواصل المباشر مع المواطنين والزيارات الميدانية.



ثم قدم فريق عمل من المحافظة الجنوبية عرضاً مرئياً تضمن الوضع الحالي لملعب عسكر واهم متطلبات واحتياجات الأهالي من خدمات ومرافق توافق تطلعاتهم وتلامس ما ينشدونه من تطوير وصيانة تساهم في استخدامهم الاستخدام الأمثل للملعب.



من جانبه أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة بالغ اهتمامه بتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر والاخذ بعين الحرص والمتابعة ملاحظات المحافظة الجنوبية المرصودة من قبل أهالي المنطقة مؤكداً بالوقت نفسه مضي الوزارة قدماً في برامج المشاريع التي تراعي وتلبي احتياجات ورغبات أهالي عسكر وجو وفق افضل معايير الجودة والخدمة التي تسعى وزارة شئون الشباب والرياضة للوصول إليها في كافة المشاريع والخدمات التي تقدمها.



كما عرض في هذا الجانب المسؤولين من وزارة الشباب والرياضة عرضاً مرئياً تضمن ما تقوم به الوزارة من اعمال في الملعب والحلول المقترحة للصيانة وعملية استكمال المرافق فيه.



بعد ذلك انتقل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية إلى مناقشة موضوع ملعب الزلاق واهم الاحتياجات التي يتطلبها من خدمات رئيسية على اثر الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها سموه للملعب التقى خلالها بالأهالي لرصد تلك الاحتياجات والسماع الى آرائهم ومقترحاتهم، حيث اكد وزير شئون الشباب والرياضة لسمو محافظ المحافظة الجنوبية عن وجود خطة لتطوير والحفاظ على الملعب إلى جانب الخطة الموضوعة لبناء مركز شبابي يخدم احتياجات المنطقة.



وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تكثيف الاجتماعات والتنسيق المشترك بين المحافظة الجنوبية ووزارة شئون الشباب والرياضة للوصول الى خطة متكاملة متوافق عليها لتطوير وصيانة المرافق الرياضية والاحتياجات التي تتطلبها مناطق المحافظة الجنوبية.





ن.ع/م.ح.



بنا 1329 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/02/11 - 46 : 04 PM