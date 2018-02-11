اكثر من 8000 زائر لسوق البسطة.. مواطنون يشيدون بقرية "جرافيتي" المنامة في 11 فبراير / بنا / شهد سوق البسطة الذي تنظمه وتستضيفه قرية (جرافيتي) بالتعاون مع تمكين ، إقبالا جماهيريا من قبل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة حيث بلغ عدد زوار الأسبوع الثاني أكثر من 8000 زائر، واشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والشعبية والفنية ، وعروض لمنتجات الأسر البحرينية.



وقد هيأت قرية (جرافيتي) للجمهور الكريم الاجواء المناسبة للاستمتاع بأجواء التسوق العائلي في سوق البسطة ، ومشاهدة العروض والفعاليات التراثية المتنوعة.

وفي إطار الجهود المستمرة للمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية ، فقد نظم قطاع السياحة التابع لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ، ورش عمل تدريبية حول فنون الفخار وذلك من منطلق اطلاع الشباب على اهم الحرف اليدوية التي تدعمها الهيئة كمشاريع التدريب الحرفي التي تهدف الى تنمية هذا القطاع المهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، وتنمية القدرات الفنية للحرفيين وخلق جيل جديد من الحرفيين وتطوير مهاراتهم والخبرات المتوافرة لديهم.

وأشاد عدد من الزوار بما يتضمنه سوق البسطة من فعاليات متنوعة امتزجت بين العروض الثقافية والشعبية والفنية، ومنتجات الأسر البحرينية، وهي فرصة لاطلاع الابناء على التراث البحريني الاصيل والعادات والتقاليد واختيار ما يناسبهم من حاجات منزلية ومأكولات شعبية وحديثة وذلك في اجواء مليئة بالفرح والسعادة وسط الاغاني البحرينية المعروفة.

وتستمر فعاليات سوق البسطة لغاية 31 مارس القادم، حيث يفتتح السوق أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 4 عصراً ولغاية 10 مساء.



ح ب/ع ع



بنا 1257 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/02/11 - 36 : 04 PM