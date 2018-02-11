خلال استقبال سموه السفير الفلبيني.. سمو رئيس الوزراء: الجالية الفلبينية ساهمت في دعم مسيرة التنمية والتطور بالبحرين المنامة في 11 فبراير / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد ألفونسو فرديناند سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الفلبينية من تطور وازدهار على كافة الاصعدة في ظل حرص البلدين على ترسيخ أسس تعاون يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ونوه سموه بإسهامات الجالية الفلبينية المقيمة بمملكة البحرين خاصة في دعم مسيرة التنمية والتطور بالمملكة، معربا سموه عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا سموه اهتمام الحكومة بتهيئة الأجواء والرعاية للجالية الأجنبية وضمان حقوقها ورعايتها للعيش بأمان تقديرا لدورها في مسيرة البناء والنهضة بمملكة البحرين.

من ناحيته، أعرب سفير جمهورية الفلبين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتوجيهات سموه الحكيمة ولما تهيئه الحكومة برئاسة سموه من أنظمة وقوانين جعلت العمالة الفلبينية تنعم بالمعاملة الطيبة والاستقرار، منوها بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بتطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين، مشيدا بما تشهده البحرين من نهضة وتقدم في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين في شتى القطاعات.



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بنا 1253 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/02/11 - 59 : 04 PM