وزير شئون الكهرباء والماء يفتتح المؤتمر الدولي للمدن الخضراء والمباني المستدامة والطاقة المتجددة‎ المنامة في 11 فبراير / بنا / افتتح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء، اليوم الاحد، المؤتمر الدولي للمدن الخضراء والمباني المستدامة والطاقة المتجددة والذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة المتجددة WREN بالمملكة المتحدة تحت شعار "المدن الخضراء والمباني المستدامة والطاقة المتجددة"، بحضور كبار المسئولين والمدعوين المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، من بينهم معالي الدكتور بابكر أحمد بابكر وزير التخطيط العمراني والموارد المائية بجمهورية السودان الشقيقة.



وخلال حفل الافتتاح أعلن الدكتور علي الصايغ رئيس الشبكة الدولية للطاقة المتجددة WREN منح العضوية الفخرية في الشبكة لوزير شئون الكهرباء والماء وذلك لدوره واسهاماته في مجالات الطاقة المتجددة في مملكة البحرين وتحقيق التعاون البناء مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية العاملة في هذا المجال.

وألقى الوزير ميرزا كلمة رئيسية في حفل الافتتاح تحدث فيها عن قطاع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين واهتمام القيادة الرشيدة بهذا المرفق الحيوي وسعيهم الى تأمين تنمية مستدامة في البلاد.

وقال ان احدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في سعيها لتأمين بيئة خضراء وطاقة نظيفة هي انشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهذه الوحدة تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، كما حددت الحكومة اهدافا وطنية لبلوغ نسب محددة من اجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025، وكذلك هدف لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025م.

وتحدث الوزير في كلمته ايضاً عن تفاصيل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)، واللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لتنفيذ مبادرات الخطط المذكورة برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء وعضوية كبار المسئولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما شرح الوزير خطط مملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة والخطوات الأخيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر لبناء محطة طاقة شمسية في مملكة البحرين بسعة اجمالية 100 ميغاوات، وكذلك القرار التاريخي لمجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الانظمة المتعلقة بالطاقة الشمسية الموزعة على اسطح المنازل والمنشآت واجراءات توصيلها الآمن بالشبكة الحكومية للكهرباء، بما في ذلك اصدار نظام "صافي العداد" Net Metering لرصد أية كميات كهرباء يتم ضخها في الشبكة الحكومية.

وفي ختام كلمته شكر الدكتور ميرزا القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وعلى رأسهم جامعة المملكة والشبكة الدولية للطاقة المتجددة WREN كما أكد أهمية هذه المؤتمرات الدولية لما فيها من مباحثات ونقاشات تثري الساحة العلمية والبحثية في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

واشتمل الافتتاح ايضاً على كلمة للبروفيسور محمد جميل ترّو رئيس جامعة المملكة رحب فيها بالحضور الكريم والمشاركين وعلى رأسهم وزير شؤون الكهرباء والماء على دعمه ورعايته لهذا المؤتمر، كما رحب بالدكتور بابكر أحمد بابكر وزير الأشغال والتخطيط العمراني من جمهورية السودان على حضوره والمشاركة في المؤتمر، كما أعرب عن جزيل شكره للمتحدثين والداعمين وهم وحدة الطاقة المستدامة، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات GPIC، شركة نفط البحرين BAPCO ، شركة تطوير، وزارة الإسكان، المحافظة الشمالية ومنظمة اليونيدو فرع البحرين.

حاضر في المؤتمر عدد من المتحدثين المحترفين من مملكة البحرين وعدة دول مثل بريطانيا، إيطاليا، رومانيا وماليزيا، كما ركز المؤتمر على عرض الأبحاث والدراسات المستمرة في الجامعات ومراكز الأبحاث في العالم لتطوير نظم البناء المتوافق مع المتطلبات البيئية الحديثة.

وشارك في المؤتمر كذلك نخبة من الأكاديميين والمتخصصين ورجال الأعمال والمهتمين لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات العلمية والميدانية في هذا المجال.

يذكر أن جامعة المملكة هي جامعة خاصة رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ولها اسهامات جمة في تطوير ودفع عجلة الأبحاث العلمية والميدانية والتعليم التنوعي.



ل.ب/ع ع



بنا 1250 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/02/11 - 54 : 03 PM