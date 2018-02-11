في اتصال هاتفي.. سمو رئيس الوزراء يستعرض مع نائب رئيس الحرس الوطني‎ الكويتي العلاقات الاخوية بين البلدين المنامة في 11 فبراير / بنا / جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشقيقة، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يشهده التعاون بين البلدين من نمو وتطور.



ونوه نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشقيقة بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم وتطوير العلاقات الأخوية المتجذرة التي تربط بين البلدين.



ل.ب/ع ع



بنا 1245 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/02/11 - 48 : 03 PM