سمو رئيس الوزراء: التعاون السياسي والأمني والعسكري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المنامة في 11 فبراير / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد جاستن سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى المملكة.



وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور ونمو، لافتا سموه الى أن التعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين يصب في دعم العلاقات الثنائية وينعكس إيجابا على دعم الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم وبما تقوم به من جهود كبيرة وما حققته الإدارة الأمريكية الجديدة من نتائج طيبة على هذا الصعيد في فترة زمنية قياسية، مشيدا سموه بما تبديه الإدارة الأمريكية من تفهم للتحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب ودعم الجهود الهادفة للتصدي لها ، مؤكدا سموه أن لا خلاف على حرمة الدم وكافة الأديان السماوية تمنع قتل النفس بغير حق وتدعو للسلام والتعايش والأمن والأمان للإنسانية جمعاء وتنبذ الكراهية والبغضاء.

واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي الموضوعات ذات الصلة بتطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جهته نوه السفير الأمريكي بما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار وتنمية تحظى بمتابعة واعجاب الجميع، مشيدا بما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على تعزيز العلاقات والتعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.



ل.ب/ع ع



بنا 1242 جمت 11/02/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/02/11 - 00 : 05 PM