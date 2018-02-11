في ندوة أقامتها سفارة البحرين في المملكة المتحدة.. إشادة دولية بقانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين المنامة في 10 فبراير/بنا/ نظمت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة برعاية معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، ندوة تعريفية لتسليط الضوء على استحداث قانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين، والذي يعتبر مشروعاً رائداً في مجال إصلاح المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما يبين الحرص الشديد الذي توليه المملكة لمجال حقوق الإنسان وللارتقاء بالتشريعات المحلية القائمة على الحقوق المحفوظة في دستور المملكة وعلى المعايير الدولية المنبثقة من أفضل الممارسات الدولية.

هذا وقد حضر الندوة السيد هندبال باي سنج، رئيس فريق التفتيش في مفتشية جلالة الملكة للسجون البريطانية، والبروفسور دينس سامت من جامعة أوكسفور البريطانية، والسيد وليام موريس من منظمة New Century Foundation الحقوقية، وعدد من ممثلي الأقسام الأمنية والسياسية من سفارات الدول التي تغطيها السفارة، بالإضافة إلى عدد من الطلاب البحرينيين المبتعثين الدارسين في مجال القانون والعدالة الجنائية في المملكة المتحدة.



كما شملت الندوة كلمة افتتاحية من قبل السيدة يارا رضا فرج منسق عام الإعلام والتواصل بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تحدثت خلالها عن إنجازات مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي شملت كافة المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى التطرق إلى الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولية و برنامج عمل الحكومة (2018-2015) الذي يشمل تحديث التشريعات والأنظمة فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



وفي السياق نفسه قدم السيد بدر فاروق الدعيني، شرحا للأهداف المرجوة من وراء إصدار القانون وإيجازاً مفصلاً موضحاً من خلاله بأن القانون الجديد تضمن توسيعا لقاعدة استبدال العقوبات وكذلك توسيعا لصلاحية القضاة في استبدال العقوبة، وحدد مشروع القانون عقوبات بديلة غير سالبة للحرية تشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وغيرها.



كما أن هذا القانون جاء استناداً على أفضل المعايير والممارسات الدولية، مؤكداً على أن استحداث قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي تعزيزا لنظام العدالة الجنائية مما يكرس إعادة تأهيل المحكومين تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع، ويأتي دعماً للسياسة القائمة على محاربة الجريمة وتنظيم العقوبات البديلة في قانون العقوبات. كما أشار إلى أن القانون جاء نتيجة لعمل وطني مشترك مجسداً لأهمية الشراكة المجتمعية، معرباً أن القانون تمت دراسته لمدة أكثر من عامين، حيث تم عرضه على منظمات محلية وأممية، وتم الأخذ بتعديلاتها وملاحظاتها، ومن ثم وافق عليه مجلسي النواب والشورى.



من جانب آخر، ثمن الحضور جهود مملكة البحرين الحثيثة وسعيها البناء لتطبيق العقوبات البديلة مشيدين بالتزام المملكة في الخطوات الإصلاحية والحقوقية والتي تعتبر السباقة في المنطقة، كما شكر الحضور جهود السفارة في إقامة مثل هذه الفعاليات التثقيفية لزيادة الوعي والإثراء وتطلعهم لمزيداً منها.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 2002 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/02/10 - 31 : 11 PM