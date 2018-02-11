خالد بن حمد يهنىء عيسى بن علي بمناسبة تحقيق أحمر الشباب اللقب الخليجي لكرة السلة المنامة في 10 فبراير/ بنا/ هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وجميع أعضاء ومنتسبي الاتحاد وجماهير اللعبة، بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني للشباب لقب النسخة السادسة عشرة من بطولة مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة للشباب تحت 17 سنة التي احتضنتها سلطنة عمان الشقيقة في الفترة 5- 10 فبراير، بعد فوزه في المباراة الختامية على المنتخب السعودي الشقيق بنتيجة 100 مقابل 59.







وأشاد سموه بالأداء المشرف الذي قدمه المنتخب طيلة منافسات البطولة والتي نجح في إنهاء منافساتها بدون خسارة، بعد أن قدم اللاعبون مستوى فنيا عاليا عكس التحضير البدني والفني الكبيرين، بفضل جهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب، والذي استطاع من خلاله المنتخب أن يعانق الذهب ويخطف الكأس، ويتأهل لمنافسات بطولة الاتحاد الدولي الأسيوية للشباب تحت 18 سنة التي ستستضيف منافساتها العاصمة التايلندية بانكوك في أغسطس الماضي.



وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة والأعضاء، الذين هيئوا الأجواء المثالية لإعداد المنتخب بالشكل الذي ساهم في تحقيق هذه النتيجة المشرفة التي تضاف لسجل إنجازات الرياضة البحرينية بمختلف المشاركات والبطولات لاسيما كرة السلة، متمنيا سموه للمنتخب دوام التوفيق والنجاح خلال المشاركات القادمة.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1835 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/02/10 - 43 : 09 PM